Глава Апшеронского района подал в отставку

Олег Цыпкин Фото: t.me/olegtsypkin_official

Глава Апшеронского района Кубани подал в отставку. Олег Цыпкин принял решение покинуть пост, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Ранее, 6 июня, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил муниципалитет с рабочим визитом. В ходе поездки глава региона поручил проверить незаконную застройку. Многие рекреационные участки используются не по назначению и застраиваются коттеджами.

- Сегодня Апшеронский район - одна из известных курортных территорий региона. Сюда приезжают жители со всего края и страны. То, что мы увидели во время объезда, просто возмутительно! Лесные массивы и особо ценные земли внесли в границы поселений, - отметил тогда Вениамин Кондратьев.

Кроме того, в Апшеронском районе Кубани не выполнили поручение губернатора и не построили детсад и два спортзала. Дошкольное учреждение на 95 мест должно было появиться в станице Кубанской. А два спортзала планировалось построить в школах Хадыженска и села Черниговского.

Напомним, Олег Цыпкин возглавлял Апшеронский район с 2018 года.

Сейчас исполняющим обязанности главы района назначена замглавы муниципалитета Светлана Большакова.