Стало известно, когда в Краснодаре откроется новый «Макдоналдс»

Рестораны "Макдоналдс" закрыты в Краснодаре с 14 марта.

Ровно три месяца краснодарские любители фастфуда живут без любимых обедов. Рестораны популярной сети «Макдоналдс» закрылись 14 марта. Только в Краснодаре встали на паузу сразу 18 точек общепита.

Чтобы насладиться любимым фастфудом, люди часами стояли в очередях. Такого наплыва любителей вредной пищи не было даже во время открытия заведений.

Некоторые выставляли бургеры, картошку и соусы на продажу – сбывали обеды через Авито. Только прайс делали заоблачным, просто умножая его в три раза от цены в кафе.

Как стало известно «КП» – Кубань», больше беспокоиться любителям фастфуда не придется. Уже скоро популярная сеть «Макдоналдс» вернется на Кубань под новым брендом.

Точные сроки открытия ресторанов не называются. Но первые заведения «Вкусно – и точка» (новое название сети) уже распахнули двери в столице. Причем они сохранили персонал заведений.

Также не изменился интерьер кафе. Разве что исчезла привычная символика «Макдоналдс» и увеличились цены – из-за удорожания продукции и поставок.

По словам владельцев сети, покупатели не заметят разницы во вкусе. Они сохранили рецептуру любимой всеми продукции. Об этом даже заявили блогеры, которые съехались на открытие новой сети.

Уже известно, что до конца июня в России заработает около 250-260 точек сети. Не исключено, что обновленные рестораны распахнут двери и в Краснодаре. Официальной информации об этом пока нет.

Зато стало известно, что в Сочи рабочие демонтировали вывески с «Макдональдса» у морского порта. По словам рабочих, дизайн заведения не изменится – только название. Новый логотип появится на точке общепита в ближайшее время.

Отметим, что «Макдоналдс» в морском порту Сочи открылся 31 марта 2004 года. Он стал первым на юге России и 11-м – в стране.