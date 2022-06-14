Дети тонут за доли секунды: Показательный момент чудесного спасения ребенка случайно попал в кадр кубанского фотографа

Спасатели просят следить за детьми на море Фото: Александр БОЙКО

Лето – пора отпусков. На побережье Краснодарского края едут семьями. Ведь где как не у моря можно отдохнуть и взрослым, и детям: оздоровиться, загореть, поплескаться, да еще и найти развлечения на любой вкус. Вот только не все понимают опасность большой воды.

Беспечное отношение родителей на отдыхе может обернуться смертью ребенка. Спасатели каждый день вторят – за детьми нужен глаз да глаз. Даже если вы уверены, что он у вас на виду, отходить не стоит ни на минуту.

Показательный момент чудесного спасения ребенка случайно снял кубанский фотограф, прогуливаясь по пляжу. Казалось, что малыш купался в двух шагах от берега, да и рядом было много других людей. Но по кадрам видно, что окружение никак не среагировало в роковую минуту. По движениям рук ребенка можно было предположить, что он просто прыгает и играет в воде.

- Смотрите! Ребенок тонет… Мужчина спас! Секунды просто. Аж мурашки по коже. Господи, адреналин подскочил. Я вас искренне прошу, не оставляйте детей без присмотра, - призвал автор ролика, комментируя момент спасения на пляже.

Каким-то чудом один мужчина (не исключено, что отец), рывком выхватил испуганного мальчишку из воды. Еще несколько секунд и малыша просто бы затянуло под воду.

Море непредсказуемо. Рядом с берегом могут происходить сильные донные течения, их называют тягуны. Такие и взрослого человека сбить с ног могут, не говоря уже о ребенке. Поэтому в непогоду лучше в море не заходить даже по щиколотку.

- В 2022 году на водоемах Кубани погибло 29 человек, в прошлом году за этот же период зафиксировано 30 погибших на воде. В числе утонувших с начала этого года - два ребенка, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Представитель краевого МЧС добавил, что ведомство не учитывает искусственные водоемы и бассейны. По данным спасателей, один из детей утонул в Сочи 22 февраля, второй – 4 июня в море в Темрюке. Стоит отметить, что оба места были не зарегистрированы для купания.

Напомним, на днях чудовищная трагедия произошла в Крыму. Там двух детей 4 и 5 лет унесло в открытое море на матрасе. Малышей нашли спустя сутки. К большому сожалению, они погибли.

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