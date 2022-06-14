Дороги к Черному морю ушли под воду из-за сильных ливней

Видимость на дорогах упала. Фото: скриншот видео

Шторм пришел на Кубань. Как и обещали синоптики, погода в регионе резко ухудшилась во второй половине дня 14 июня. На территории края идут сильные ливни. Трассы, ведущие к Черноморскому побережью, оказались под водой. Под Горячим Ключом, в Джубге и в Горском Туапсинского района льет как из ведра. Водители с трудом пробираются сквозь завесу осадков. Но движение пока не ограничили.

- Видимость очень плохая, будьте осторожны, - предупреждают очевидцы.

Вода зашла в дома жителей села Горского Туапсинского района из-за залпового дождя.

- Подтопило порядка 10 огородов и придомовых территорий (не более 10 см). В настоящее время вода сошла, домовладения не пострадали, - сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Экстренное предупреждение о сильных дождях и грозах будет действовать в Краснодарском крае до конца 16 июня. Ожидается, что местами пройдет град и усилится шквалистый ветер до 20 м/с.

- Также на участке от Анапы до Магри существует вероятность формирования смерчей над уровнем моря, - рассказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Жителям и гостям Кубани необходимо быть осторожными. В случае ЧС работает единый телефон пожарных и спасателей - 01 или 101.

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