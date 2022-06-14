Стало известно, почему команда Сергея Галицкого сократила бюджет на миллиард рублей

Сергей Галицкий. Фото: ФК «Краснодар»

Этой весной команда Сергея Галицкого пережила все что могла: уход девяти лидеров и тренерского штаба. Причем они уехали за пару дней – за неделю до первой игры в 2022-м.

Первым страну покинул главный тренер Даниэль Фарке. Он уехал на родину вместе со штабом. Затем его примеру последовали игроки. Семь человек заморозили контракты, еще двое – расторгли.

Так «Краснодар» лишился тренера и девяти легионеров. Спасать «быков» вызвался Александр Сторожук. Полгода он рулил второй командой черно-зеленых, но решился на новый вызов. И не прогадал.

Спустя три месяца Александр Сторожук избавился от приставки и. о. и возглавил «быков». Под его руководством черно-зеленые заняли четвертое место в российской премьер-лиге.

Причем костяк команды составили игроки «Краснодара-2». Ими Сторожук рулил до перехода на новую работу.

Также исчезли слухи об исчезновении «быков». Ранее об этом заявляли СМИ. Они говорили, что Сергей Галицкий лишился доступа к зарубежным счетам, а содержать команду на оставшиеся деньги просто не мог.

«Краснодар» эту информацию никак не комментировал. Зато РФС опроверг заявления ряда СМИ.

- У «Краснодара» все отлично с финансированием. Они решили все свои проблемы, и у РФС нет оснований думать, что клуб может не доиграть сезон. «Краснодар» один из немногих клубов, к которому практически нет вопросов, – отметил Максим Митрофанов, председатель комиссии по лицензированию РФС.

Однако бюджет «быков» все же сократится. Причем сразу на миллиард рублей. Он уменьшится с 5,5 до 4,5 млрд. Об этом заявил «Спорт-Экспресс».

- Бюджет составит от 4,5 до 5 миллиардов рублей, – добавил источник издания.

Эту информацию косвенно подтвердил коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян. Он заявил, что команда разгрузила финансовую ведомость после ухода легионеров.

- Конечно, бюджет стал меньше. Легионеры уехали, их зарплаты – тоже. Соответственно, бюджет стал меньше, – рассказал мужчина.

Неизвестно, как сокращение бюджета скажется на ФК «Краснодар». Но «быки» уже вернули минимум двух легионеров. Бразилец Кайо и колумбиец Джон Бордоба уже приступили к занятиям с черно-зелеными. Оба футболиста приостановили контракт с командой Сергея Галицкого на три месяца – до лета 2022 года.

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