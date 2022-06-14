Залповые ливни и небесная канонада. Активный атмосферный фронт снова проверит на прочность Краснодарский край

Заливать Кубань будет несколько дней подряд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода на юге России пока не может устаканиться - отголоски мая все еще чувствуют жители разных районов Кубани. По прогнозам, начало и конец рабочей недели порадуют солнцем, а в середине периода прошумят грозовые дожди с градом. Спасатели уже объявили штормовые предупреждения. Ожидается серьезная непогода, к которой кубанцы и гости региона должны быть готовы.

- 15 и 16 июня местами в крае ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом, - прогнозируют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Усилится и шквалистый ветер, его порывы достигнут 20 метров в секунду.

При этом у Черного моря возможны «прогулки» смерчей. Появление воронок прогнозируют на участке от Анапы до Магри, поэтому здесь туристам рекомендуют не плавать в море во время сильного ветра.

Что же касается температурных отметок, то жара не спадет. Дожди хоть и будут добротно поливать территорию края, но в дневные часы значения, как и прежде, перевалят за 30 градусов. Свежо будет лишь ночью и в некоторых населенных пунктах в предгорьях.

- Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +15 до +20 градусов, в горах ночью + 10…15 градусов, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - При этом в дневные часы преимущественно на всей территории края будет +27…32 градуса.

Чуть ниже отметки ожидаются на Черноморском побережье - ночью от 17 до 22 градусов, днем значения повысятся до +24…29. Однако на курортах по-прежнему довольно высокий индекс ультрафиолетового излучения - он достигает опасного «оранжевого» уровня почти каждый день. Потому курортникам советуют на время палящего солнца прятаться в тень.

- По словам специалиста, период опасной активности - с 11:00 до 16:00, - напоминают «КП» - Кубань» медики.