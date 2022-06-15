Ночное рандеву. Туристы украли катамаран, чтобы покататься, но случайно утопили его

Утонувший катамаран пришлось вытаскивать с помощью катера.

Пейзажи на Черноморском побережье завораживают своей красотой каждого, кто хоть раз отдыхал на курортах. Ночью атмосфера на пляжах особенно волшебная, потому отпускники устраивают прогулки по набережной. А кто-то и вовсе устраивает рандеву под звездами. Но иногда затеи заходят слишком далеко и, увы, с неприятными последствиями. В Туапсе туристы украли катамаран, чтобы покататься, но случайно утопили.

Плавательное судно они заметили в одном из пунктов проката на пляже курорта. По всей видимости, платить за аренду они не захотели. Потому под покровом ночи умыкнули катамаран и отправились плавать в море. Вот только во время прогулки что-то пошло не так. Об этой истории рассказал автор канала "Жизнь в пути".

- По непонятной причине примерно в 300 метрах от берега катамаран затонул, - рассказывает автор видео, который записал момент спасательной операции.

Как оказалось, после случившегося сами горе-путешественники не пострадали. Они успешно добрались до берега, после чего скрылись. А вот катамаран спасать не стали - судно пошло ко дну. Причем владелец не сразу смог отыскать его.

- Как рассказал мне местный спасатель, который участвовал в подъеме, катамаран искали водолазы несколько дней. В итоге нашли, - продолжает блогер. - Затонувшее судно приподняли буем, который наполнили воздухом. Затем его зацепили за катер и по воде дотащили до берега. А дальше с помощью лебедки вытащили катамаран на сушу.

О том, возможно ли реанимировать маломерное судно, пока неизвестно, как и то, кто будет возмещать ущерб собственнику.

- Поступило два заявления, одно - от очевидцев, которые видели, как судно стало тонуть, а второе позднее написал собственник катамарана. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточняют "Комсомольской правде" - Кубань" в УМВД по Туапсинскому району.