Семь часов в дороге и пока еще пустые пляжи. Что ждет туристов на Кубани

Знаменитые дюны - визитная карточка анапских курортных поселков. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В станице Благовещенской или, как ее называют туристы, в Благе, последние приготовления. Старт курортному сезону официально был дан в начале июня, но холодный май внес свои коррективы. Даже к середине первого летнего месяца не все отели готовы к приему отдыхающих.

На пляжах последние приготовления. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

За последние несколько лет Благовещенская разрослась. Бывшие пустыри застроили новенькими гостевыми домами. На их территории уютно – есть мангальная зона, общая кухня с холодильником и другой необходимой бытовой техникой. Для детей – горки, песочницы, деревянные домики и батуты. В номерах свежий и современный ремонт.

На общей кухне одного из таких гостевых домиков хлопотало большое семейство, приехавшее на черноморский берег с Дальнего Востока. Молодые супруги, трое детей и старшее поколение – бабушка с дедушкой. Отдыхать семья привыкла с комфортом.

- Кто-то чайники с собой возит, а мы кофеварку, - многодетная мама Кристина и в чужом углу создала для близких домашнюю атмосферу. Холодильник, рассчитанный на несколько номеров, ломился от их снеди.

- Мы сюда каждый год ездим. Раньше останавливались в других домиках, но эти тем же хозяевам принадлежат. В этом году они новое здание построили, решили сюда поселиться. Но никуда кроме Благовещенской не хотим, - дед Александр признается, что исколесили побережье вдоль и поперек, прежде чем нашли свой райский уголок.

Красота заката манит сюда туристов. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Цена за двухместный стандарт начинается от 2 тысяч рублей за сутки. Если же путешествует семья с детьми, то есть двухуровневые апартаменты с кухней, своей стиральной машиной и несколькими спальнями. Размещение в таких номерах начинается от 4 тысяч рублей в сутки и выше.

Место притяжения Благи – ее золотые пляжи. Барханы растянулись на несколько километров по Благовещенской косе. Мягкий песочек любим родителями маленьких детей за то, что не ранит детские ножки, как ракушечник или галька. Отовсюду несется гомон малышей, которые с радостью гоняют по мелководью раков-отшельников, а если повезет, даже увидят представление дельфинов. Афалины – частые здесь гости.

Несмотря на старт курортного сезона, пляжи пока пустые. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Благовещенский пляж отмечен особым знаком Ростуризма – желтым флагом. Он развевается на флагштоке над вагончиком администрации. Желтый – третья категория. Значит, на пляже есть самое необходимое - медицинский кабинет, а за порядком на воде наблюдают спасатели.

Но вот на шезлонги, даже за оплату, отдыхающие дикарями могут не рассчитывать – они предназначены для постояльцев крупных отелей. Под навесами тоже разместиться не получится. Визит в туалет всем без исключения отдыхающим обойдется в 30 рублей. Ключик выдают в пляжном кафе, сотрудники которого следят за порядком санузла. На пляже, конечно, установлены кабинки биотуалетов, но они пока закрыты, возможно, что это временно.

Популярна Блага и у любителей активного отдыха. Чтобы поиграть с ветром в догонялки, сюда едут сапсерферы, кайтеры и виндсерферы со всей России.

- Крутое место! Самое здоровское это то, что на пляже есть прокат досок, можно каждое утро начинать с зарядки на сапе, а умелые инструкторы научили ловить волну даже нашего ребенка. Никогда бы не подумали, что серфить можно и на Чёрном море, - молодая пара Наталья и Андрей признаются, что отказались от поездки в Ялту, лишь бы подольше задержаться здесь. – Да и море подальше от берега почище.

Камка - тоже местная особенность. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Изумрудная камка – пожалуй, единственное, что может омрачить местный пляжный отдых. Ярко-зеленые водоросли перекатывает волнами и выносит на берег. Обычно море начинает цвести ближе к июлю, но в 2022 году это произошло немного раньше.

- Ну, это нормально для нас. Ее сейчас пока немного. Вообще, у нас чистое море по сравнению с Анапой, - местная жительница Вероника говорит, что самое неприятное происходит, когда водоросли начинают гнить. Многие туристы, надеясь на чудодейственное лечебное действие этих водорослей, с удовольствием прикладывают их к разным частям тела. Но врачи не рекомендуют такие сеансы талассотерапии.

Продукты лучше привезти с собой, местные магазины пока не готовы к высокому спросу. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Еще один сюрприз, который может ждать отпускника, пожелавшего задержаться в Благовещенской подольше, – пустые магазинные полки. В местном супермаркете крупной федеральной сети к вечеру не купить ни хлеба, ни молока, ни мяса. Зато есть алкоголь и много местных овощей и фруктов.

- Поставки пока не перевели на курортный режим. Привозят еще из расчета на местное население, - объясняет сотрудник магазина. Поэтому если есть желание пожарить шашлык под открытым небом, то маринованное мясо лучше привезти с собой.

Ажиотажный спрос на черноморские курорты держится последние несколько лет – сначала пандемия закрыла выезд за рубеж, а этом году ограничения на полеты в южном воздушном пространстве сказались. Добраться до моря можно на поезде, но основная нагрузка легла на автотрассы – дорога до моря в праздничный или выходной день может растянуться на пять-семь часов.