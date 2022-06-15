Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 15 июня 2022 года

Боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности Фото: ГУ Росгвардии Краснодарского края

На побережье Кубани уничтожили 26 снарядов времен войны. Боеприпасы обнаруживали с начала июня.

На Кубани с начала июня уничтожили 26 снарядов времен Великой Отечественной войны. В том числе боеприпасы обнаружены на морском побережье, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Краснодарского края.

На берегу Азовского моря вблизи поселка Приазовского в Темрюкском районе житель нашел предмет, который оказался боеприпасом. Прибывшие взрывотехники определили авиабомбу массой в 50 килограммов.

В том же Темрюкском и Крымском районах, вблизи сел Молдаванского, Гойтх, и в русле реки в станице Анапской найдены минометные мины и артиллерийские снаряды.

В Геленджике во время земляных работ на улице Луначарского жители наткнулись на гранату Ф-1. Подобный снаряд нашла женщина в микрорайоне Мамайка Сочи, когда выгуливала собаку.