Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2022 3:00

Полиция Сочи устроила погоню за пьяным водителем «Лексуса»

Мужчине грозит уголовное дело за оскорбление полицейских
Мария ЧАЛАЯ
Мужчина не реагировал на требования инспекторов ДПС остановиться.

Мужчина не реагировал на требования инспекторов ДПС остановиться.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Сочи устроила погоню за пьяным водителем «Лексуса». Мужчина не выполнял законные требования сотрудника полиции остановить транспортное средство.

Инспекторы ДПС ГИБДД УВД по городу подали автомобилю знак припарковаться у обочины, но водитель почему-то решил, что безопаснее всего будет не делать этого и попытался скрыться с места происшествия.

- Водитель не выполнил требование «Об остановке транспортного средства». Он продолжил движение, при этом еще больше начал увеличивать скорость, - сообщили в Госавтоинспекции по Сочи.

Развитие дальнейших событий напомнило детектив с погоней. Вдогонку за иномаркой пустилась патрульная машина. Информация о беглеце была передана ближайшим нарядам.

Мужчина, находившейся за рулем «Лексуса», не реагировал на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке. Он грубо нарушал правила дорожного движения и даже стал виновником ДТП. Несмотря на сирену и предупреждения, злоумышленник и не думал сбавлять скорость, еще немного, и полицейским пришлось бы стрелять по колесам.

- Водитель совершил дорожно-транспортное происшествие с машиной «Лада». В итоге пришлось осуществлять мероприятия по прекращению движения данного автомобиля, - уточнили в Госавтоинспекции по городу.

Инспекторы ДПС заблокировали и остановили транспортное средство.

Теперь в отношении 55-летнего местного жителя составлены административные материалы по статьям: «Выезд и нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения», «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Кроме того, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за оскорбление полицейских.

СочиИнтересное