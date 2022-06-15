Мужчина не реагировал на требования инспекторов ДПС остановиться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Сочи устроила погоню за пьяным водителем «Лексуса». Мужчина не выполнял законные требования сотрудника полиции остановить транспортное средство.

Инспекторы ДПС ГИБДД УВД по городу подали автомобилю знак припарковаться у обочины, но водитель почему-то решил, что безопаснее всего будет не делать этого и попытался скрыться с места происшествия.

- Водитель не выполнил требование «Об остановке транспортного средства». Он продолжил движение, при этом еще больше начал увеличивать скорость, - сообщили в Госавтоинспекции по Сочи.

Развитие дальнейших событий напомнило детектив с погоней. Вдогонку за иномаркой пустилась патрульная машина. Информация о беглеце была передана ближайшим нарядам.

Мужчина, находившейся за рулем «Лексуса», не реагировал на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке. Он грубо нарушал правила дорожного движения и даже стал виновником ДТП. Несмотря на сирену и предупреждения, злоумышленник и не думал сбавлять скорость, еще немного, и полицейским пришлось бы стрелять по колесам.

- Водитель совершил дорожно-транспортное происшествие с машиной «Лада». В итоге пришлось осуществлять мероприятия по прекращению движения данного автомобиля, - уточнили в Госавтоинспекции по городу.

Инспекторы ДПС заблокировали и остановили транспортное средство.

Теперь в отношении 55-летнего местного жителя составлены административные материалы по статьям: «Выезд и нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения», «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Кроме того, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за оскорбление полицейских.