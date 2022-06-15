Вера Брежнева в шелках штурмует дорогие бутики

Вера Брежнева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вера Брежнева быстро пришла в себя. Только недавно певица трудилась волонтером в центре польского Люблино и регулярно рассказывала в соцсетях о тяжком волонтерском труде, рассказывает kp.ru.

- Все-таки пообедать успели. Ем я хорошо, чтобы хорошо работать. Когда у нас перерыв, мы обедаем, машины тоже отдыхают - заряжаются, - рассказывала она о своих буднях грузчика.

Почти месяц Брежнева провела в таком режиме, но после все же вернулась в Италию, где их с Меладзе семья владеет виллой. Похоже, что ужас прошлых дней, когда Брежнева, по собственному выражению, «не красилась и совсем перестала следить за собой», совсем отпустил ее. Блондинку уже заметили в итальянских бутиках. Терапия шопингом сделала свое дело. Вера перестала страдать и снова наслаждается жизнью, считает kp.ru.

- Сейчас чувствую себя настоящей, как никогда. Без панцирей и масок, честной с собой, ранимой, наполненной любовью, вселенской нежностью и светом. Уже понимаю, что становлюсь другой, новой. Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами. Нет желания нравиться, но есть желание жить! - призналась исполнительница.

Похоже, что 40-летняя женщина все же пересмотрела шкалу ценностей. Теперь звезда публикует в соцсетях живые кадры безо всякой ретуши и фильтров.