На трассе к Черному морю с 15 июня ограничили проезд для большегрузов

Нагрузку на дороги снизят Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 15 июня по 15 сентября на М-4 «Дон» вводится ограничение проезда грузовиков с разрешенной максимальной массой более 15 тонн.

- Фуры не смогут проехать от Горячего Ключа до Джубги с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 8 до 21 часа. В будни и ночное время проезд открыт для всех, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в "Автодор".

Ограничения для грузовиков позволят повысить безопасность движения по участку в пик курортного сезона. Например, в районе Горячего Ключа горный и пересеченный рельеф. В дневное время здесь около 30% автомобилей в общем трафике составляют большегрузы. Из-за этого поток движется медленно, и водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе на двух- и трехполосных участках дороги. В связи с этим возникают заторы и возрастет риск ДТП.

Фото: russianhighways.ru

Повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов, тем самым снизив и риск аварий на этом участке.

Напомним, что перед выходными в сторону Черного моря образовались 10-балльные пробки. Также по несколько часов отдыхающие возвращались в Краснодар со стороны побережья. Сложная обстановка в районе Горячего Ключа складывалась в обе стороны. Ограничения для большегрузов помогут улучшить дорожную обстановку.