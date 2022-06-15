Стало известно, когда откроется «Макдоналдс» в Новороссийске

Заведения распахнут двери меньше, чем через неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже несколько месяцев рестораны «Макдоналдс» пустуют по всей Кубани. Они прекратили работу одновременно – 14 марта, то есть больше трех месяцев назад. Из-за простоя персоналу урезали зарплату, а посетителей лишили любимых бургеров и картошки.

Они часами напролет стояли у любимых точек общепита перед закрытием. Заказывали все подряд. Некоторые даже набирали на десятки тысяч рублей. Так хотели насладиться вредными обедами.

Кто не успел, закупался уже на "Авито". Там организовали небольшую ярмарку. Только прайс сделали завышенным. Просто умножили цены в ресторане в три-четыре раза. Но клиенты все равно были. Люди разбирали даже соус.

Как стало известно «КП» – Кубань», уже скоро заведения популярной сети распахнут свои двери. Только вернутся они под новым именем. «Макдоналдс» объявил об уходе с российского рынка и продал бизнес.

Уже известны точные сроки открытия «Макдоналдс» в Новороссийске. Первое заведение распахнет двери уже на следующей неделе – 20 июня. Об этом сообщил персонал заведения на улице Мира.

Сотрудники уже сорвали вывески с предыдущим логотипом. Но заявили, что оставили прежним дизайн заведения. Новая вывеска появится на ресторане уже скоро.

Напомним, что заведения «Вкусно – и точка» (новое название сети) уже распахнули двери в столице. Они открылись 12 июня.

По последним данным, в стране уже заработали свыше 50 точек общепита. Но и это не предел: до конца месяца владельцы обещали открыть еще 200 ресторанов.

Кстати, «Вкусно – и точка» сохранил персонал заведений и рецептуру блюд. Новые владельцы обещали, что клиенты не заметят разницы во вкусе. Разве что цены будут чуть выше. Но и этому есть объяснение: удорожание продукции и поставок.