На Азовском побережье курортный сезон откроют шоу воздушных змеев и концертом

На празднике откроют новую набережную

Летний сезон в курортных городах Черноморского побережья уже официально стартовал. Теперь пришло время празднеств на пляжах Азовского моря. Здесь запланировано не менее масштабное открытие сезона.

- Официальное открытие курортного сезона на Азовском побережье состоится в станице Тамань Темрюкского района 19 июня. Мероприятия пройдут в течение всего дня. А в завершение праздника небо озарится яркими красками фейерверка, - сообщили в пресс-службе администрации Темрюкского района.

В программу мероприятий 19 июня войдет торжественная часть. Она начнется в 9:30 утра на Центральной набережной станицы Тамань.

С 9:30 до 12:00 пройдет розыгрыш. Организаторы обещают вручить главный приз – смартфон. Итоги озвучат к концу дня, в 21:00.

До обеда на набережной также развлекать гостей будут ходулисты и аниматоры. Здесь же можно найти столики с аквагримом, кроме этого, для детей организуют шоу мыльных пузырей.

С 10:30 до 12:00 в программе праздника выступление творческих коллективов;

С обеда и до 18:00 в небо под музыку запустят воздушных змеев. Шоу можно будет наблюдать на протяжении всего вечера.

В 18:00 запланировано торжественное открытие набережной. А с 19:00 до 21:00 — концертная программа. На сцене споют и сыграют кавер-группа «Бабушкин КаВер», «Севен Бэнд».

В 22:00 небо озарится праздничным салютом.

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