Эксперт недвижимости рассказал, почему продавцы «вторички» в Сочи начали торговаться

Собственники начали чаще торговаться и идти на уступки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Желающих обзавестись квадратными метрами на побережье Черного моря стало меньше. Так, количество потенциальных покупателей в Сочи начало снижаться. Если раньше число запросов оценивалось как ажиотажное, то сейчас - ситуация сошла на нет.

По итогам апреля покупательский спрос на недвижимость в Сочи снизился на 2,5% относительно марта. А если сравнивать с 2021 годом, то интерес к объектам уменьшился больше, чем на треть.

- На сегодняшний день покупатели достаточно активны, но лишь в определенных сегментах рынка, - сообщил «КП» - Кубань» эксперт по рынку недвижимости Сочи Кирилл Флутков. - Так, сейчас самый высокий спрос на элитную недвижимость и на недвижимость для получения дохода от сдачи в аренду.

По словам специалиста, продавцы "вторички" в Сочи стали более сговорчивые. Собственники начали чаще торговаться и идти на уступки потенциальным покупателям. Например, чтобы договориться о сделке, могут снизить стоимость своего жилья. Таким образом, считает эксперт, рынок перестал быть рынком продавцов, он становится понятным и предсказуемым.

- Каждое снижение ключевой ставки и, как следствие, снижение ипотечных ставок приводит к росту числа клиентов с кредитными деньгами. Конечно, это не огромный рост, но он есть. Думаю, что если тенденция к снижению ключевой ставки продолжится, то мы будет наблюдать рост числа ипотечников в Сочи, - добавил риелтор.

Кстати, на курорте стоимость однокомнатных квартир по переуступке снизилась на 9%. Риелторы начали замечать повышенный спор на объекты, которые продаются по договору цессии. Это связано с тем, что собственники выставляют квартиры на продажу дешевле, чем сами застройщики.

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