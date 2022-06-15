Купольные дома, бани и медитация. В Сочи появится первый агропарк в России

Проект агропарка. Фото: администрация Сочи

В Сочи есть множество заброшенных сельхозплощадей. На них будут строить агропарки. Эта идея появилась четыре года назад, когда в районе Нижней Хобзы Лазаревского района находилась заброшенная земля. Сегодня на участке появилось агрохозяйство площадью в 77 гектара. Рабочие провели работы по мелиорации (улучшение свойств и режима почв - Авт.).

На данным момент тут располагаются тепличные комплексы, где выращивается продукция без химикатов. Также рабочие заложили фруктовые сады. Аграрии обустроили и ягодный комплекс, где высажено 3000 кустов ежевики (сезонный урожай составляет 20 тонн) и 850 кустов голубики.

- На данный момент в таком же направлении развиваются две территории в Лазаревском районе, - сообщил в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. - В планах взять в управление другие заброшенные сельхозплощади в городе. Это новые рабочие места, новые возможности для жителей - планируется брать на переработку продукцию из подсобных хозяйств сочинцев.

По проекту построят купольные дома. Фото: администрация Сочи

Председатель общества «Солнечные сады Сочи» Дмитрий Гуськов представил главе города свою концепцию по созданию первого Агропарка в России. Запуск масштабного проекта поможет увеличить объемы продукции, ассортимента. Стоит отметить, что это хороший шанс для развития агротуризма.

Кроме выращивания фруктов и овощей, в агропарках будут перерабатывают всю продукцию, создадут питомник, появятся новые теплицы и производственные цеха. Также здесь построят ферму по выращиванию насекомых-наездников, которые смогут бороться с вредителями. Появится и парковая территория с палаточным городком и автокемпингом. По проекту построят купольные дома, с которых будут открываться живописные виды на парк.

С домиков будет открываться вид на парк. Фото: администрация Сочи

– Агропарк – это будет территория натурального сельского хозяйства, развития и обучения, культуры и отдыха, ремесла и музыки, ярмарок и лекториев, агротуризма и туризма, игровых площадок, занятий спортом, живой музыки и кино, – рассказал Дмитрий Гуськов. - Это будет территория для всей семьи. Мы планируем активно развивать свою деятельность и создать такие агропарки в разных районах курорта.