Последствия ливня в Краснодаре 15 июня 2022: в городе подтопило улицы центра и Музыкального микрорайона

Из-за сильного дождя утром в Краснодаре подтопило улицу Московскую Фото: кадр из видео

В Краснодарском крае в последние дни осадки разыгрались не на шутку. Местами в регионе идут сильные ливни с грозами и шквалистым ветром. И дожди, что очевидно, оставляют последствия, подтапливая улицы, дороги, а в ином случае дома.

Обильный ливень обрушился 15 июня и на Краснодар. Привычные летние осадки оставили после себя огромные лужи – в очередной раз заметили это и жители Музыкального микрорайона. От краснодарцев, что проживают по улице Московской, посыпались сообщения о подтоплениях дороги.

А пользователи соцсетей разместили видео. На кадрах видно, как на перекрестке автомобилям приходится преодолевать препятствие в виде внушительных размеров луж.

На обращения жителей Музыкального микрорайона уже отреагировал глава города. По словам Андрея Алексеенко, городской департамент транспорта проверил ливневку на улице Московской – вода уже ушла, а откачка спецтехникой не потребовалась.

- Ливневка рассчитана на пропуск среднемесячной нормы осадков. В подземных пешеходных переходах — через улицы Петра Метальникова и Московскую — после дождя есть локальные подтопления. Причина этого нам известна, которую скоро устраним, - рассказал мэр Краснодара.

Дождем подтопило и новый подземный пешеходный переход Фото: telegram-канал Андрея Алексеенко

Уточняется, что в переходах пока не установили насосы, которые спроектированы. Конструкции уже закупили, но к оборудованию специалисты только приступают.

- Сейчас вода уйдет естественным путем в течение 1-3 часов. В дальнейшем на постоянной основе с этой работой будет справляться автоматическая система. Оборудование установят, протестируют и подготовят к работе до конца июня, - сообщил глава города.

Установить новую систему для откачки воды планируют до конца июня

А на улицы Краснодара выехала специальная водооткачивающая техника. К работе готовы приступить 20 единиц. Но, как сообщили в мэрии Краснодара, заявок на откачку воды от жителей также пока не поступало.

- Для дежурства на улицу Переходную для ликвидации возможных подтоплений трамвайных путей и дороги под ж/д мостом МЧС региона и МУП «КТТУ» направили аварийные бригады, - уточняют в администрации.

Тем временем на Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Сильные дожди в ближайшее время могут вновь обрушиться на регион, в том числе и на Краснодар.