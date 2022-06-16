10 причин выбрать для отдыха Геленджик

Набережная Геленджика. Фото: пресс-служба администрации курорта

Геленджик – один из самых популярных курортов в Краснодарском крае. Ежегодно в город приезжают сотни тысяч туристов – насладиться морем, солнцем и чистым воздухом. Всего этого на курорте достаточно. Но есть и еще несколько причин, чтобы приехать в Геленджик в отпуск на пару недель.

1. Набережная Геленджика

Такой длинной набережной, как в Геленджике, нет нигде в России. Тянется она 8 километров – есть, где погулять и что посмотреть. Считается настоящим местом притяжения курортной жизни. Здесь и утром, и вечером многолюдно и весело. Гуляя, можно выбрать сувенир на память, зайти в кафе или сделать фото на память с разными арт-объектами. За пару часов изучить ее не успеете, поэтому можно возвращаться сюда снова и снова.

Набережная прекрасна даже вечером.

2. Аквапарк «Золотая бухта»

Настоящий рай для любителей водных аттракционов. Только ради этого аквапарка можно приехать в Геленджик, ведь «Золотая бухта» - самый большой водный комплекс в стране. Здесь работает 49 горок, 69 спусков, 8 бассейнов и детская площадка. Высота самой большой горки — 25 м. Дух захватывает! Аквапарк находится на открытом воздухе, поэтому работает только в высокий сезон.

3. Сафари-парк и канатная дорога

Это еще одно место в Геленджике обязательное для посещения. Здесь находится самая высокая канатная дорога на юге России. Она расположена на высоте 640 метров над уровнем моря. Шикарные виды на Геленджикскую бухту, нетронутые леса и панорама самого города – это все можно увидеть, прокатившись на канатке. Поднявшись наверх, можно посетить Сафари-парк, где в вольерах живут звери - уссурийские тигры, львы, леопарды, пума, шимпанзе, волки, медведи, лисы, енот-полоскун, лемуры и попугаи. Также в парке открыты морской музей и кафе на смотровой площадке.

Канатная дорога в Геленджике - самая высокая на юге России.

4. Поклонный крест

34-метровый крест находится он на Маркхотском хребте. Его построили в 2020 году, и он стал местом паломничества не только для туристов, желающих сделать эффектные фото, но и для верующих. В основании памятника есть часовня святого преподобного Серафима Саровского чудотворца с его мощами. Рядом с величественным сооружением есть смотровая площадка с видами на Кавказский хребет, Черное море и Геленджик.

Поклонный крест Рио-де-Геленджик.

5. Уникальные пицундские сосны

Экология Геленджика привлекает туристов. В окрестностях курорта сохранился Джанхотский бор с пицундской сосной прямо на берегу Черного моря. Такое сочетание очень полезно для людей. Поэтому можно съездить на прогулку в реликтовый лес. Сосны также растут и в самом Геленджике на набережной.

6. Геленджикская бухта

Теплая, мелкая и закрытая от сильных ветров Геленджкская бухта сама по себе стала достопримечательностью. Из-за такой формы, здесь быстро прогревается море, а значит, купальный сезон открывается раньше, чем на других курортах. На территории расположен песочный пляж, который был искусственно намыт в 1973 году. Он считается лечебным и одним из лучших в стране. Есть также галечные пляжи на всей протяженности бухты. Лучшие виды на нее открываются с гор, которыми окружен Геленджик.

7. Карнавал

Одной из визитных карточек Геленджика стал красочный карнавал. Яркие костюмы участников и оригинальные композиции с каждым годом привлекают туристов. Посетить карнавал можно в начале июня. Его проведение совпадает с открытием летнего сезона. Весь день на курорте в честь праздника проводят конкурсы, дискотеки и шоу.

Карнавал проводят в начале лета. Фото: пресс-служба администрации Геленджика

8. Старый парк в Кабардинке

Рядом с Геленджиком построен Старый парк со зданиями в разных стилях. Здесь есть японский уголок, дом Кавказа и Востока, готика и античные образцы. На территории работает театр, музей православной культуры и картинная галерея. В Старом парке высажено более 2 тысяч растений со всего света. Так что можно не только перенестись в прошлое, но и погулять по красивому саду. Из Геленджика можно добраться бесплатно на специальном автобусе.

9. Скала «Парус»

Природа Геленджика и его окрестностей завораживает. Устав от курортной суеты, можно съездить к памятнику природы «Парус». Он находится между селом Прасковеевка и хутором Джанкот. Пласт горной породы стоит в море, на нем есть два небольших отверстия. Идеальное место для фотосессии и просто на морском побережье.

10. Пшадские водопады

Величие природы и живописные виды – все это Пшадские водопады. Это один из пеших экскурсионных маршрутов, который пользуется популярностью у туристов из Геленджика. Всего водопадов около 20. Самый высокий – Оляпкин, остальные поменьше, но ничуть не привлекательны. Здесь очень красиво. Также рядом находятся дольмены, их посещение тоже обычно включены в поездку.