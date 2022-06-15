Кто такой Вадим Гаранин: новый тренер ФК «Сочи» Фото: пресс-служба ФК Енисей

Футбольный клуб «Сочи» остался без главного тренера. Владимир Федотов возглавил ЦСКА, несмотря на уговоры «барсов». Они предлагали специалисту новый контракт с зимы. Но тренер был непреклонен.

По данным СМИ, «Сочи» даже улучшал предложение коуча. Но Владимир Федотов решился на переезд в Москву. Им интересовались сразу три столичных клуба: ЦСКА, «Спартак» и «Динамо».

Российский специалист сделал выбор в пользу «армейцев». Вместе с ним в Москву переехали три помощника: Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков. Все они заключили долгосрочные соглашения с красно-синими.

Только беспокоиться болельщикам «Сочи» не стоит. Уже известно, кто возглавит команду. По данным СМИ, новым тренером «барсов» станет Вадим Гаранин.

По слухам, он даже заключил соглашение с южанами. Но об этом не объявили официально. Ждали, пока уладят все формальности с уходом Владимира Федотова.

Ранее стало известно, что Вадим Гаранин покинул красноярский «Енисей». «Вадим Гаранин, Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт продолжат свою работу в одном из ведущих клубов», – коротко написала в соцсетях пресс-служба «львов».

Отметим, что команда из Красноярска заняла пятое место в ФНЛ (второй по силе лиге России) в прошлом году. Всю весну она билась за повышение в классе, но провалила концовку сезона, вылетела из Кубка России и проиграла прямым конкурентам в чемпионате.

Вадиму Гаранину 51 год. Он возглавил «Енисей» в конце 2021-го. Тогда «львы» шли на девятой позиции в ФНЛ.

Вместе с новым тренером красноярцы совершили скачок. Они добрались до полуфинала Кубка Короля и боролись за место в премьер-лиге.

Отметим, что Вадим Гаранин известен по работе в «Твери», которая выступает в ФНЛ-2 (третьей по силе лиге страны). Также он трудился в академии столичного «Динамо», в молодежке тульского «Арсенала» и в юношеской сборной России 2005 года рождения.