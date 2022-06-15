Теплоход задел соседнее судно Фото: Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

Два теплохода столкнулись в порту Новороссийска. После происшествия организована доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Как стало известно, ЧП случилось ночью 15 июня в порту города-героя. По предварительной информации, теплоход Sun Unicorn во время отшвартовки кормой совершил навал на соседнее судно. Он столкнулся со стоящим рядом теплоходом Abanoz. После чего он задел причал контейнерного терминала.

К счастью, в результате ЧП никто из находившихся на суше людей не пострадал, члены экипажа в порядке. Сейчас следователи регионального следственного отдела на транспорте устанавливают обстоятельства случившегося.

Проводится доследственная проверка

- Осмотрено место происшествия, теплоходы, причал, опрошены члены экипажа, организован комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Как сообщается, ущерб от столкновения еще предстоит подсчитать.

- По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - добавляют «КП» - Кубань» следователи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сочи катер едва не перевернулся из-за перегрузки пассажирами. По технике безопасности маломерное судно вмещает до 12 человек – больше установленного количества перевозить запрещено. Но владельца это не остановило. Из-за этого люди чуть не оказались в воде, но, к счастью, трагедии не произошло.