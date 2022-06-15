На Кубань перестали переезжать

Приехало почти столько же, сколько и уехало Фото: Виктор КЛЮШКИН

Краснодарский край перестал привлекать россиян как постоянное место жительства. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата. Против прошлогодних 9,5 тысячи прирост переселенцев за три месяца, с января по март 2022 года, составил всего 253 человека. В регион приехали 33,18 тысячи, а уехали 32,9 тысячи человек.

Специалисты говорят, что это объясняется в первую очередь существенным подорожанием жилья. За прошлый год Кубань обскакала даже столичные регионы по росту цен на квадратные метры.

- Жилье на юге не должно стоить дешевле, чем в других городах страны. Это нелогично, - объяснял эти явления в прошлом году эксперт рынка недвижимости Никита Коваленко.

Действительно, продав дом в отдаленном сибирском поселке, еще пару лет назад можно было купить квартиру в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Теперь жилье даже в печально знаменитом районе кубанской столицы стоит дорого.

Вторым фактором, заставившим россиян поменять планы на переезд, по словам риелторов, стало начало спецоперации на Украине. Близость боевых действий отбивает желание переселяться на Кубань.

- Многие потенциальные покупатели жилья, действительно, называют причиной своих решений отсутствие ощущения безопасности, - рассказывает "КП" - Кубань" риелтор Ольга Дугова.

К слову, по данным на 1 апреля в Краснодарском крае проживают 5,67 млн человек. Более половины из них (3,17 млн) живут в городах.