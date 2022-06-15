Усыхающие дубы или сломанная жизнь: в Краснодаре рухнуло еще одно дерево

Фото: Архив "КП"

В конце мая около Клиники Екатерининская по улице Героя Яцкова в Краснодаре упал дуб. Дерево рухнуло на тротуар, едва не задавив маленькую девочку, а также на дорогу, где водитель Toyota сумел вовремя среагировать и увернуться. По словам очевидцев, экстренные службы оперативно убрали дерево и освободили проезжую часть.

На неудовлетворительное состояние дубов по улице Героя Яцкова обратили внимание еще в 2020 году, когда на территории Клиники Екатерининская рухнуло одно из деревьев. Для обеспечения безопасности прохожих и местных жителей администрация медучреждения обратилась в департамент городского хозяйства Краснодара. На место неоднократно выезжали комиссии, которые выявили 21 дерево, находящееся в аварийном состоянии «с гнилевыми болезнями и многочисленными поражениями грибницами».

Все работы по экспертизе дубов проводились совершенно открыто. В состав комиссий всегда входили представители общественности, а акт обследования зеленых насаждений публиковался на интернет-портале мэрии и других площадках, отметили в лечебном учреждении.

Фото: Архив "КП"

21 апреля 2021 года в установленном законом порядке Клинике Екатерининская был выдан порубочный билет №404. Согласно документу, рекомендуется не только санитарная вырубка 21 дуба, но и проведение санитарной обрезки, а также оздоровление 37 деревьев, которые должны были остаться на этом участке. После вырубки клиника должна была произвести высадку саженцев лиственных пород на этом участке.

Как сообщили представители медицинского учреждения, Клиника Екатерининская выделила значительный бюджет на удаление аварийных деревьев, покупку и высадку саженцев. По плану озеленения деревьев и кустарников на территории стало бы больше, чем раньше. Но выехавшим на место в июне 2021 года озеленителям помешали воинственно настроенные жителей близлежащих домов. Группа из 20-25 человек атаковала на технику, устраивала дебош и врывалась в клинику.

Неоднократные попытки диалога и возобновления вырубки не дали никакого результата. Аргументация у протестующих была одна - жителям соседних с участком домов негде будет гулять и устраивать пикники с мангалом в выходные. В итоге под натиском «культурно-отдыхающих» в неположенных местах жителей, оставляющих после себя пивные банки, вырубка аварийных дубов была отменена.

Жители микрорайона регулярно нарушают постановление администрации, согласно которому «запрещено жарить шашлыки вне специально отведенных и оборудованных для этого мест», продолжая это делать.

Фото: Архив "КП"

- Территория, где отдыхающие жители жарят шашлыки и устраивают пикник, находится в собственности Клиники Екатерининская, поэтому наш персонал экстренно прибегает «заливать» тлеющие пепелища и регулярно очищает территорию от мусора, - отметили в клинике.

На этот раз упавшее дерево не привело к несчастному случаю. Но на сегодняшний день осталось еще 20 аварийных деревьев. И никто не знает, какое упадет следующим, и не обернется ли это трагедией. Особенно в ненастный ветреный день, добавили в Клинике Екатерининская.

- Мы понимаем, что жители любого микрорайона хотят, выходя из дома, оказываться в уютном зеленом квартале, прогуливаться по тенистым аллеям. Но немаловажно, чтобы этот квартал был безопасным. Мы предлагали и предлагаем вновь провести благоустройство территории - на месте обветшалых дубов высадить саженцы. Аварийные деревья - это риск, который мы хотим устранить. Нужно ли ждать несчастья, чтобы осознать, что значимость рассыхающихся дубов сильно преувеличена? - заключили представители клиники.

Фото: Архив "КП"

Напомним, накануне во дворе многоэтажного дома по улице Коммунаров, 205, в Краснодаре прямо на здание рухнуло старое дерево. Никто из местных жителей не пострадал, однако ствол повредил стоящую рядом машину.

Городская прокуратура начала проверку по данному факту. Известно, что управляющая компания вовремя не спилила аварийное дерево.

Трагический случай произошел в Краснодаре в сентябре 2019 года. В детском саду №48 на детей и воспитательницу рухнуло дерево. В результате инцидента погибла двухлетняя Виктория. Женщина и еще один ребенок получили травмы.