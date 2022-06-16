Школьный взгляд на сельское хозяйство

Авторов лучших работ чествовали в образовательном центре «ФосАгро-Регион» в Кубанском госагроуниверситете. Фото: Евгения СОРОКА

Краснодарскому краю, как ведущему аграрному региону страны, есть что показать и чем гордиться. В этом году ожидается хороший урожай. Так, хлеборобы в очередной раз сделали заявку на рекорд. На Кубани выводят устойчивые, высокоурожайные сорта. Немаловажную роль в достижении таких результатов играют минеральные удобрения. Об их значении для роста и развития растений эксперты рассказывали школьникам в рамках проекта «Профориентационные уроки будущего». В свою очередь, молодое поколение показало свой взгляд на сельское хозяйство.

Агроуроки для житницы России

«Профориентационные уроки будущего» - пилотный проект, который организовало краевое министерство образования, чтобы помочь будущим выпускникам выбрать профессию.

Он стартовал 1 октября 2021 года. Знакомить школьников с основами перспективных специальностей предложили экспертам из наиболее крупных и успешных компаний, отраслевых лидеров. Месяц агротехнологической промышленности в школах этой весной представила компания «ФосАгро-Кубань», один из главных партнеров кубанских аграриев в сфере минерального питания растений. Третьим участником проекта стал Кубанский ГАУ.

Проведению профориентационных мероприятий вообще и агрообразованию в частности, по словам министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елены Воробьевой, на Кубани уделяют большое внимание. В школах открыты профильные классы, где ребята могут освоить азы будущей профессии и более глубоко погрузиться в выбранную тематику.

- Месяц агротехнологической промышленности во всех школах помог показать, насколько востребованы квалифицированные специалисты в сфере сельского хозяйства, и что в крае есть все возможности для профессиональной подготовки и трудоустройства специалистов, - сказала Елена Воробьева.

Агроуроки проходили в онлайн-формате. На видеолекциях эксперты рассказывали о значении минеральных удобрений - как тот или иной химический элемент влияет на рост и развитие растений и в конечном итоге на урожай.

Кроме того, детям показали фильм, снятый на предприятиях, входящих в группу ФосАгро. Таким образом, школьники получили представление обо всех этапах работы с минеральными удобрениями - от добычи руды на Кольском полуострове до поставки экоэффективных удобрений сельхозтоваропроизводителям более 70 регионов компаниями сети дистрибуции «ФосАгро-Регион» - крупнейшей в российской индустрии минеральных удобрений.

В Краснодарском крае она представлена региональной компанией «ФосАгро-Кубань». Современные логистические комплексы компании работают в пяти районах края и обеспечивают высококачественными минеральными удобрениями более полутора тысяч кубанских хозяйств.

По итогам обучения для школьников подготовили проектное задание с творческой направленностью: рассказать о важности азота, фосфора, калия и других элементов для развития растений. Командам предложили сделать зарисовки - схематично или с помощью рисунков показать признаки недостатка элементов питания на вегетативных органах любых растений.

Эксперты отобрали 17 работ, командам вручили грамоты и ценные призы. Фото: Евгения СОРОКА

- Мы были приятно удивлены, когда оценивали работы участников. Подготовленные проекты показывают высокую творческую активность и большой интерес учащихся к этой тематике. Это не может не радовать, так как именно Краснодарский край является житницей России, и здесь нужны новые кадры, - сказал директор «ФосАгро-Кубань» Павел Чехлань. - Наша компания давно сотрудничает с аграрным университетом в подготовке молодых специалистов. Проект «Профориентационные уроки будущего» - это возможность помочь школьникам определиться в своих интересах и выборе профессии. Кроме того, он развивает кругозор ребят.

В проекте приняли участие более тысячи учащихся. Эксперты отобрали 17 работ, командам вручили грамоты и ценные призы. Авторов лучших работ чествовали в образовательном центре «ФосАгро-Регион» в Кубанском госагроуниверситете.

- Задача этого конкурса - познакомить школьников с аграрными направлениями, специальностями, показать, что это не просто работа в поле. Сегодня сельское хозяйство - это цифровые технологии, современная техника, этим интересно и нужно заниматься со школьной скамьи, - сказал декан факультета агрохимии и защиты растений КубГАУ Иван Лебедовский. - «ФосАгро» ведет большую опытную работу, специалисты компании изучают эффективность и правильность внесения минеральных удобрений, чтобы растения дали хороший урожай, чтобы была получена безопасная продукция. И школьники как раз смогли узнать подробнее об этом. Но, безусловно, когда комиссия оценивала работы, обращали внимание на изюминки проектов - творческие составляющие.

- Участие в этом проекте дало детям совместно с нашими кубанскими предприятиями заниматься исследовательской деятельностью, помогать своими исследованиями, приносить что-то новое в наш аграрный край, - отметила на награждении заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Оксана Грушко. - Вы будущее нашей России, будущее Кубани. И ваши проекты - это важно и нужно. Верю, что вы станете учеными и будете развивать аграрное направление нашего региона.

Опыт Кубани в развитии профильного образования высоко оценил гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

- Подобные мероприятия вносят большой вклад в определение и развитие способностей учеников, - сказал Андрей Вовк. - Мы гордимся тем, что для участия в агротехнологическом проекте выбрали региональную компанию нашей сети, и выражаем благодарность краевым властям, директорам, учителям, преподавателям КубГАУ за сотрудничество и веру в молодое поколение.

«На обычном уроке такого не узнаешь»

Школьные команды подошли к заданию ответственно. Во время подготовки включился азарт и спортивный интерес. Потому, чтобы проявить себя максимально с креативной стороны, ребята включили свою фантазию. Одни готовили свои проекты на ватмане, вооружившись фломастерами и линейками. Другие пошли дальше и задействовали видеокамеру и компьютерные технологии.

География участников обширна - проекты создали подростки из разных уголков края, где абсолютно разный климат, почва. И даже там, где не развито традиционное сельское хозяйство, у школьников появился интерес.

Один из самых юных участников - 13-летний Егор Кинчак из школы №23 им. Ю.Я. Чепига поселка Гизель-Дере Туапсинского района. Фото: Евгения СОРОКА

- Создавая проект, я хотел показать, чем богата моя земля. Туапсинский район - это субтропики. У нас, например, популярны такие растения, как хурма, киви, инжир. Именно на этих плодовых деревьях я показал, что мешает их выращиванию, а что помогает развитию, - рассказывает один из самых юных участников, 13-летний Егор Кинчак из школы №23 им. Ю.Я. Чепига поселка Гизель-Дере Туапсинского района.

Парень признается - участие в подобном проекте стало для него своеобразным вызовом.

- Участие в проекте подарило мне уверенность, - не скрывал своих эмоций Егор Кинчак. - Это был мой дебют, но, если представится возможность, обязательно поучаствую снова.

А вот команда из Ленинградского района свои наблюдения отразила в видеоформате. Ребята записали короткий ролик, но постарались в нем наглядно объяснить, как важны удобрения.

- В видео мы показали каждый химический элемент, расписали его роль для растений. Обратили внимание на то, что заменить один элемент другим совершенно невозможно. Важно и то, чтобы не было как недостатка, так и переизбытка макроэлементов, - говорит 14-летняя учащаяся школы №7 поселка Первомайского Ленинградского района края Анастасия Волобуй.

15-летняя Татьяна Смилянская из школы №7 поселка Первомайского Ленинградского района края также получила награду. Фото: Евгения СОРОКА

- Вообще в Ленинградском районе, откуда мы родом, активно выращивают подсолнечник, зерновые культуры. Но брать конкретные растения для примера мы не стали. Для нас важно было продемонстрировать силу удобрений. Например, недостаток азота, фосфора, калия и магния отражается на листьях нижних ярусов, а нехватка кальция, серы и железа тут же будет видна на молодых органах, свежих листьях и точках роста, - продолжает 15-летняя Татьяна Смилянская из школы №7. - В процессе создания ролика мы так сильно погрузились в тему, что теперь хочется и дальше изучать. Такого на обычном уроке биологии не узнаешь.

Опыты для наглядности

- В нашей школе углубленное изучение биологии - занятия у нас проходят трижды в неделю. Но мне всегда интересно узнавать что-то новое - то, о чем не пишут в учебниках, - рассказала учащаяся школы №4 станицы Полтавской Красноармейского района Полина Неделькина. - Конечно, поучаствовать в таком конкурсе это не просто опыт, это получение знаний от тех людей, кто непосредственно связан с профессией, кто ежедневно работает на благо региона, от кого напрямую зависит урожай.

А вот одноклассница Полины - Ульяна Пономарева - с юных лет увлекается цветоводством. Дома она выращивает десятки различных растений. И, конечно, любопытству не было предела. Узнать, как влияют удобрения, выпускница решила опытным путем. Домашний эксперимент, по словам Ульяны, удался!

- Было несколько опытов. С помощью компьютерных технологий мы примерно выстраивали по рисункам, как влияют недостаток или переизбыток веществ на листья растений, - рассказывает участница проекта. - Эта тема мне очень интересна, мой отец работает в сфере минеральных удобрений. Дома я выращиваю кофе, финиковую пальму, растет бамбук. Раньше был еще авокадо. Отсутствие необходимых элементов тут же сказывается на внешнем виде растений - листья желтеют, стебель становится вялым. Когда же я начала вносить необходимые удобрения, мои деревья оживали на глазах!

Центр дистрибуции «ФосАгро-Кубань» в Коноково.

По словам учителя биологии школы №4 станицы Полтавской Оксаны Катранжи, заинтересовать ребенка сегодня сложно. Но «Профориентационные уроки будущего» все-таки привлекли внимание детей прежде всего потому, что здесь каждый может проявить себя, а также научиться работать в команде. Кого-то это даже подтолкнуло пополнить ряды учителей.

- Выращивание растений мне очень нравится, это мое хобби. Но свою жизнь я решила связать с педагогикой, - признается Ульяна Пономарева. - Поняла, что мне удается ладить с детьми, я могу донести материал, а главное сделать это не скучно. Помимо прочего, участие в проекте подарило мне дополнительные возможности. Я уже разбираюсь в том, что будут учить студенты на первом-втором курсах вузов.

Участники проекта выразили желание продолжить работу в подобных проектах и более детально изучать сферу минерального питания растений.