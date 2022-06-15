Ушла пасти коз и пропала. В лесу под Туапсе пенсионерка выживала четыре дня

Жительница Дефановки четыре дня провела в лесу. Фото: tuapsevesti.ru

Что пережили за эти четыре дня родные Ольги Михайловны М. и не передать. Пока шли поиски, родственники не выпускали из рук телефоны и с радостью узнали, что их бабушку нашли живой.

Еще 12 июня пенсионерка отправилась в лес рядом с Дефановкой пасти коз и пропала. Когда 64-летняя женщина не вернулась домой, близкие забили тревогу. Ночью в туапсинских горах холодно и пастушка коз рисковала не только здоровьем, но и жизнью.

В группах отряда «Лиза Алерт» разлетелся клич – «помогите найти человека». На поиски Ольги М. выдвинулись сотни людей. Когда речь идет о поисковых работах ночью, да еще и в лесу, время имеет большую цену.

- Бабушка ушла налегке. Из одежды только штаны синего цвета, красная кофта, на ногах зеленые калоши, - волонтеры распространили ориентировки с приметами женщины.

Поиски женщины растянулись на четыре дня. Волонтеры вместе со спасателями МЧС прочесывали пядь за пядью лесной массив. Пока искали на земле, в небе кружили дроны, а изображение с камер беспилотников тщательно изучали операторы. Но следы пенсионерки удалось обнаружить не сразу.

Заблудившуюся женщину искали и на земле и с помощью дронов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

- В поисковых работах принимали участие 101 человек и 22 единицы техники. Сверху поиски вели с помощью нескольких беспилотных авиационных систем Главного управления, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Бабушку искали возле Тенгинки, Молдовановки и Шабановки. Девять групп прочесали площадь, равную 20 квадратным километрам, прежде чем ее нашли обессилившей, но живой! Кстати, козы бабушки тоже не пострадали и все это время находились рядом с хозяйкой.

- Поиски были завершены в 17:20. Женщину обнаружили в Туапсинском районе, - подтвердили спасатели.

Сейчас пенсионерка приходит в себя. Ей предстоит провести несколько дней в больнице под присмотром врачей, которые убедятся, что это приключение никак не сказалось на здоровье пожилой женщины. А после отправится домой к семье, где уже все ждут рассказов, как она выживала все эти дни и чем питалась.