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Общество15 июня 2022 23:00

Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 16 июня 2022 года

Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 16 июня 2022 года
Алексей ГУК
Работы завершили к полудню Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Работы завершили к полудню Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Три торпеды времен войны уничтожили в Новороссийске. Локальный режим ЧС снят.

Снаряды обнаружили неделей ранее сотрудники Новороссийского морского торгового порта. Боеприпасы обследовали и решили уничтожить. При этом, как объяснили в управлении ГО и ЧС города, переносить торпеды в открытое море было небезопасно.

Для уничтожения снарядов в городе ввели локальный режим ЧС – часть набережной оцепили, а сотрудников ближайших зданий временно эвакуировали. К полудню работы уже завершили.

- Подрывные работы проводились военнослужащими спецподразделения Новороссийской военно-морской базы. Торпеды уничтожены двумя подводными взрывами, все прошло штатно с соблюдением всех мер безопасности, - сказал начальник отдела гражданской защиты администрации Новороссийска Игорь Васильев.

Уточняется, что позже части боеприпасов поднимут со дна для утилизации.

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