На «Розе Хутор» открылась фотовыставка. Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор».

В Сочи открылась фотовыставка о красоте горной природы. Она посвящена долине реки Мзымта. В этом году фотоинсталляцию представляют работы четырех местных фотохудожников.

Увидеть снимки можно будет на Романовом мосту в «Розе Хутор». В своих картинах Иван Головин, Татьяна Лещинская, Илья Гладких и Александра Романенко стремились показать все величие, пространство и жизнь гор.

Выставка проводится в рамках программы устойчивого развития курорта «Роза Хутор» уже в пятый раз. Ее важным пунктом является забота об окружающей среде.

- В этот раз мы смотрим на фигуру человека. Он кажется абсолютно крошечным, на фоне горных вершин, но с таким огромным внутренним миром. Фотохудожники поделились с нами удивительными картинами, - рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Уточняется, что обычный человек теперь может увидеть, как происходит смена времен года в горах. Она всегда по-особенному драматична. Также посмотреть за яркими рассветами и закатами и впечатлиться монументальным спокойствием и магнетизмом горной природы. Каждый проникнется собственной незабываемой атмосферой от фотоснимков.

Двое фотографов настолько вдохновились и полюбили горный туризм, что сделали его своей профессией. Так, уроженец Тольятти, Иван Головин, решил навсегда связать свою жизнь с путешествиями.

- Фотографом я стал, когда начал снимать городские пейзажи петербургских крыш. Оказавшись в Сочи, я также поднимаюсь на высоту. Просто теперь снимаю открывающиеся пейзажи с вершин гор, - поделился фотограф Иван Головин.

Татьяна Лещинская тоже решила переехать поближе к горам. Она перебралась в горное Причерноморье из Челябинска. Ее к профессии гида и привели навыки в фотографировании пейзажей.

17 июня состоится встреча с фотографами. Они расскажут о работах, которые включены в экспозицию, а также о запечатленных красивых местах и о планах на сезон горных походов.

Фотовыставка на Романовом мосту продлится до конца летнего сезона. Потом работы перевесят в офисные помещения курорта, где они будут напоминать об уникальной красоте природы.