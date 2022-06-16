В Краснодаре ночью пожар охватил склады на площади 1000 кв.м

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Ночью в Краснодаре произошел крупный пожар. Около трех часов 16 июня загорелись склады по улице Тополиной. Пожарные развернули штаб, так как из-за высокой горючей нагрузки огонь распространялся очень быстро.

- В 03:29 прибыли первые подразделения. Площадь возгорание помещения достигала около 700 квадратных метров. За час огонь распространился на 1000 квадратных метров. В 04:16 объявлен третий ранг пожара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На месте работала оперативная группа, были созданы три боевых участка.

- В 05.27 пожар локализован на площади 1000 кв.м. Полностью ликвидировать огонь удалось в 07:20, - добавили спасатели.

Всего к ликвидации возгорания привлекалось 104 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 73 человек личного состава и 20 единиц техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Причина пожара в настоящее время устанавливается, назначены необходимые экспертизы.