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Происшествия16 июня 2022 5:19

Землетрясение произошло у берегов Анапы

Об этом сообщили местные жители
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Толчок ощутили рано утром

Толчок ощутили рано утром

Утром 16 июня жители Анапы почувствовали подземные толчки. Предположительно, землетрясение произошло недалеко от берегов курорта. Местные жители сообщили, что колебания почувствовали в 6:50.

«На пятом этаже хорошо почувствовала», «Ровно в 6:50 качнулась кровать», «Анапская и Раевская почувствовали», - пишут анапчане в соцсетях.

В МЧС уточнили эпицентр землетрясения и магнитуду.

- 16 июня по информации сейсмостанции Анапы в 06:50 зарегистрировано сейсмособытие с эпицентром в Черном море в 50 километрах от берега. Приборы сейсмостанции зарегистрировали толчки магнитудой в 4 единицы на глубине 10 километров, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в мае на Черноморском побережье произошло два землетрясения в районе Сочи. 22 мая «дыхание земли» ощутили жители села Барановка в Хостинском районе - активность наблюдалась рядом с населенным пунктом - в шести километрах от курорта. Магнитуда землетрясения составила 3,5. Вторая тряска в Сочи магнитудой 3,5 случилась 30 мая, эпицентр также оказался в акватории Черного моря.

Ни в одном случае пострадавших и разрушений нет. Предварительно и в Анапе небольшой толчок не нанес никакого ущерба.

- Проведена проверка территории и объектов жизнеобеспечения Анапы 13 оперативными группами. Жертв и разрушений нет. Жалоб от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме, - добавили спасатели.

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