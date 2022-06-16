Землетрясение произошло у берегов Анапы

Толчок ощутили рано утром

Утром 16 июня жители Анапы почувствовали подземные толчки. Предположительно, землетрясение произошло недалеко от берегов курорта. Местные жители сообщили, что колебания почувствовали в 6:50.

«На пятом этаже хорошо почувствовала», «Ровно в 6:50 качнулась кровать», «Анапская и Раевская почувствовали», - пишут анапчане в соцсетях.

В МЧС уточнили эпицентр землетрясения и магнитуду.

- 16 июня по информации сейсмостанции Анапы в 06:50 зарегистрировано сейсмособытие с эпицентром в Черном море в 50 километрах от берега. Приборы сейсмостанции зарегистрировали толчки магнитудой в 4 единицы на глубине 10 километров, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в мае на Черноморском побережье произошло два землетрясения в районе Сочи. 22 мая «дыхание земли» ощутили жители села Барановка в Хостинском районе - активность наблюдалась рядом с населенным пунктом - в шести километрах от курорта. Магнитуда землетрясения составила 3,5. Вторая тряска в Сочи магнитудой 3,5 случилась 30 мая, эпицентр также оказался в акватории Черного моря.

Ни в одном случае пострадавших и разрушений нет. Предварительно и в Анапе небольшой толчок не нанес никакого ущерба.

- Проведена проверка территории и объектов жизнеобеспечения Анапы 13 оперативными группами. Жертв и разрушений нет. Жалоб от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме, - добавили спасатели.

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