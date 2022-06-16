Режим временного ограничения полетов аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика продлен до 24 июня

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Росавиация продлила режим закрытого неба на юге России до 24 июня. Они продолжают работать в ограниченном режиме.

- Режим временного ограничения полетов аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика продлевается до 03:45 часов 24 июня. Аэропорт Сочи функционирует в штатном режиме, - сообщили в ведомстве.

Это уже 18 продление ограничений с февраля этого года. Прием и выпуск воздушных судов в Краснодаре, Анапе и Геленджике осуществляться не будет. Вся перевозка пассажиров продолжит осуществляться по альтернативным маршрутам, через ближайшие работающие аэропорты - Сочи, Ставрополь и Минеральные Воды.

Закрытыми из-за спецоперации остаются также аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

По вопросам обмена и возврата авиабилетов, переноса вылета в другие аэропорты следует обращаться в авиакомпании.

Аэропорт Сочи остается единственным работающим аэропортом в Краснодарском крае, выполняя роль временного хаба. Маршрутная сеть аэропорта на зарубежных и внутренних направлениях продолжает расширяться.

Обо всех изменениях, включая возможное продление закрытия аэропортов после 24 июня, будет сообщено дополнительно.

Узнать интересующую информацию можно, позвонив на горячую линию аэропортов Сочи, Краснодар и Анапа: 8-800-301-19-91

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сотрудники аэропортов переведены в режим простоя.

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