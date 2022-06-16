В одном из городов Кубани не будут отключать горячую воду на две недели
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В одном из городов Кубани не будут отключать горячую воду на две недели. Как стало известно, в Гулькевичах продолжают усиленно готовиться к зимним холодам. Из-за плановых работ без воды в мае уже сидели жители ул. Тимирязева и Мичурина, на днях ресурс вернется на ул. Короткова, Симонова и Красную. А со следующей недели готовить тазики собирались абоненты поселков Гирей и Кубань, а также с района Городок. Однако тепловики нашли способ минимизировать неудобства для горожан:
- Чтобы не подвергать жителей почти 40 многоквартирных домов неудобствам в такую жаркую погоду, мы нашли техническую возможность сократить срок плановых работ в несколько раз, - обрадовал главный инженер Гулькевичских теплосетей Сергей Аристов. - Таким образом, горячее водоснабжение будет у них ограничено не 14, а всего 3-4 дня.
Это касается многоэтажек с улиц и переулков: 50 лет ВЛКСМ, Братской, Краснодарского, Ленинградской, Молодежного, Содружества, Энергетиков. О дате будущего небольшого отключения будет объявлено позже. Минимизируют сроки отключений и в остальных районах города - до 3-5 дней.
Всего же в городе и прилегающих поселках - 47 котельных и 47 километров теплосетей. Часть этих труб уже отработала свой ресурс. Те участки, где за зиму были какие-то нештатные ситуации решили в этом году заменить.
- Не латать локально, а именно менять, - уточняют тепловики. - Прямо от тепловой камеры и до тепловой камеры, либо до здания. Это исключит порывы и прочие неприятные ситуации.
На смену ржавым металлическим уложат новые полипропиленовые трубы, срок безаварийной службы которых - 50 лет! К тому же им не грозит коррозия. Это значит, что ресурс будет поступать к абонентам в необходимом количестве и качестве. В частности, в ближайшее время это запланировано в Западном микрорайоне и на ул. 50 лет ВЛКСМ. Кстати, при выполнении работ стараются не перекрывать движение и не создавать неудобств для автолюбителей.
Помимо этих крупных работ выполняются и другие регламентные мероприятия. В частности, обслуживание, чистка оборудования: в процессе что-то поменяют, что-то просто промоют или отремонтируют. Уделить внимание планируется и изоляции: пришедшие в негодность участки заменят, а сами трубы покрасят. Все эти работы необходимы для повышения качества теплоснабжения Гулькевичей и прилегающих поселков.
БУДЬ В КУРСЕ
Где еще отключат горячую воду с июня по август?*
16 - 30 июня
Котельная № 15 ул. Комсомольская, 155А
29-кв.ж.д.Комсомольская,155
18-кв.ж.д.Комсомольская,160
18-кв.ж.д.Комсомольская,162
Гирейское городское поселение Котельная № 5 п. Гирей ул. Парковая, 7
16-кв.ж.д.п.Гирей,ул.Комсомольская,1, 3, 4, 6, 7, 8
21 июня - 5 июля
Сельское поселение «Кубань» Котельная № 43 п. Кубань ул. Спортивная, 2
56-кв.ж.д.Спортивная,1, Кубань
16-кв.ж.д.Школьная,11,Кубань
16-кв.ж.д.Рабочая,4,Кубань
16-кв.ж.д.Рабочая,1,Кубань
16-кв.ж.д.Рабочая,2,Кубань
19 - 31 июля
Котельная № 2 Западный микрорайон, 19А
90-кв.ж.д.Западный м-н,5
89-кв.ж.д.Западный м-н,9
98-кв.ж.д.Западный м-н,1
69-кв.ж.д.Западный м-н,6
47-кв.ж.д.Западный м-н,8
117-кв.ж.д.Западный м-н,2
90-кв.ж.д.Западный м-н,13
76-кв.ж.д.Западный м-н,17
84-кв.ж.д.Западный м-н,19
98-кв.ж.д.Западный м-н,10
100-кв.ж.д.Западный м-н,3
100-кв.ж.д.Западный м-н,4
88-кв.ж.д.Западный м-н,7
40-кв.ж.д.Западный м-н,14
72-кв.ж.д.Западный м-н,16
60-кв.ж.д.Западный м-н,15
80-кв.ж.д.Короткова,201
1 - 15 июля
Котельная № 3
ул. Комсомольская, 165
18-кв.ж.д.Северная,37
18-кв.ж.д.Северная,39
18-кв.ж.д.Комсомольская,174
18-кв.ж.д.Северная, 41
18-кв.ж.д.Островского,28
26 - 30 июля
Котельная № 41 ул.Восточная, 145
45-кв.ж.д.Восточная,145
1 - 15 августа
Покупное тепло - ОАО АПСК"Г"
18-кв.ж.д.Лермонтова,24
60-кв.ж.д.Ленинградская,30
60-кв.ж.д.Ленинградская,32
25-кв.ж.д.Ленинградская,34
25-кв.ж.д.Ленинградская,36
25-квж.д.Ленинградская,38
25-кв.ж.д.Ленинградская,40
25-кв.ж.д.Ленинградская,42
32-кв.ж.д.Волго-Донская,14
30-кв.ж.д.Волго-Донская,14б
40-кв.ж.д.кв.Возрождения,1
55-кв.ж.д.кв.Возрождения,2
60-кв.ж.д.Ленинградская,21
18-кв.ж.д.Энергетиков,18
64-кв.ж.д.Ленинградская,21А
30-кв.ж.д.кв.Возрождения,4
70-кв.ж.д.Волго-Донская,14А
45-кв.ж.д.Волго-Донская,15А
45-кв.ж.д.Волго-Донская,15Б
56-кв.ж.д.Ленинградская,23
56-кв.ж.д.Ленинградская,25
60-кв.ж.д.Волго-Донская,11А
60-кв.ж.д.Волго-Донская,18
60-кв.ж.д.Волго-Донская,20
60-кв.ж.д.Волго-Донская,22
30-кв.ж.д.кв.Возрождения,5
30-кв.ж.д.Возрождения,3
*Примерный график, на деле отключения пройдут приблизительно в указанные дни, но займут меньше времени.