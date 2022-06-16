В одном из городов Кубани не будут отключать горячую воду на две недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одном из городов Кубани не будут отключать горячую воду на две недели. Как стало известно, в Гулькевичах продолжают усиленно готовиться к зимним холодам. Из-за плановых работ без воды в мае уже сидели жители ул. Тимирязева и Мичурина, на днях ресурс вернется на ул. Короткова, Симонова и Красную. А со следующей недели готовить тазики собирались абоненты поселков Гирей и Кубань, а также с района Городок. Однако тепловики нашли способ минимизировать неудобства для горожан:

- Чтобы не подвергать жителей почти 40 многоквартирных домов неудобствам в такую жаркую погоду, мы нашли техническую возможность сократить срок плановых работ в несколько раз, - обрадовал главный инженер Гулькевичских теплосетей Сергей Аристов. - Таким образом, горячее водоснабжение будет у них ограничено не 14, а всего 3-4 дня.

Это касается многоэтажек с улиц и переулков: 50 лет ВЛКСМ, Братской, Краснодарского, Ленинградской, Молодежного, Содружества, Энергетиков. О дате будущего небольшого отключения будет объявлено позже. Минимизируют сроки отключений и в остальных районах города - до 3-5 дней.

Всего же в городе и прилегающих поселках - 47 котельных и 47 километров теплосетей. Часть этих труб уже отработала свой ресурс. Те участки, где за зиму были какие-то нештатные ситуации решили в этом году заменить.

- Не латать локально, а именно менять, - уточняют тепловики. - Прямо от тепловой камеры и до тепловой камеры, либо до здания. Это исключит порывы и прочие неприятные ситуации.

На смену ржавым металлическим уложат новые полипропиленовые трубы, срок безаварийной службы которых - 50 лет! К тому же им не грозит коррозия. Это значит, что ресурс будет поступать к абонентам в необходимом количестве и качестве. В частности, в ближайшее время это запланировано в Западном микрорайоне и на ул. 50 лет ВЛКСМ. Кстати, при выполнении работ стараются не перекрывать движение и не создавать неудобств для автолюбителей.

Помимо этих крупных работ выполняются и другие регламентные мероприятия. В частности, обслуживание, чистка оборудования: в процессе что-то поменяют, что-то просто промоют или отремонтируют. Уделить внимание планируется и изоляции: пришедшие в негодность участки заменят, а сами трубы покрасят. Все эти работы необходимы для повышения качества теплоснабжения Гулькевичей и прилегающих поселков.

БУДЬ В КУРСЕ

Где еще отключат горячую воду с июня по август?*

16 - 30 июня

Котельная № 15 ул. Комсомольская, 155А

29-кв.ж.д.Комсомольская,155

18-кв.ж.д.Комсомольская,160

18-кв.ж.д.Комсомольская,162

Гирейское городское поселение Котельная № 5 п. Гирей ул. Парковая, 7

16-кв.ж.д.п.Гирей,ул.Комсомольская,1, 3, 4, 6, 7, 8

21 июня - 5 июля

Сельское поселение «Кубань» Котельная № 43 п. Кубань ул. Спортивная, 2

56-кв.ж.д.Спортивная,1, Кубань

16-кв.ж.д.Школьная,11,Кубань

16-кв.ж.д.Рабочая,4,Кубань

16-кв.ж.д.Рабочая,1,Кубань

16-кв.ж.д.Рабочая,2,Кубань

19 - 31 июля

Котельная № 2 Западный микрорайон, 19А

90-кв.ж.д.Западный м-н,5

89-кв.ж.д.Западный м-н,9

98-кв.ж.д.Западный м-н,1

69-кв.ж.д.Западный м-н,6

47-кв.ж.д.Западный м-н,8

117-кв.ж.д.Западный м-н,2

90-кв.ж.д.Западный м-н,13

76-кв.ж.д.Западный м-н,17

84-кв.ж.д.Западный м-н,19

98-кв.ж.д.Западный м-н,10

100-кв.ж.д.Западный м-н,3

100-кв.ж.д.Западный м-н,4

88-кв.ж.д.Западный м-н,7

40-кв.ж.д.Западный м-н,14

72-кв.ж.д.Западный м-н,16

60-кв.ж.д.Западный м-н,15

80-кв.ж.д.Короткова,201

1 - 15 июля

Котельная № 3

ул. Комсомольская, 165

18-кв.ж.д.Северная,37

18-кв.ж.д.Северная,39

18-кв.ж.д.Комсомольская,174

18-кв.ж.д.Северная, 41

18-кв.ж.д.Островского,28

26 - 30 июля

Котельная № 41 ул.Восточная, 145

45-кв.ж.д.Восточная,145

1 - 15 августа

Покупное тепло - ОАО АПСК"Г"

18-кв.ж.д.Лермонтова,24

60-кв.ж.д.Ленинградская,30

60-кв.ж.д.Ленинградская,32

25-кв.ж.д.Ленинградская,34

25-кв.ж.д.Ленинградская,36

25-квж.д.Ленинградская,38

25-кв.ж.д.Ленинградская,40

25-кв.ж.д.Ленинградская,42

32-кв.ж.д.Волго-Донская,14

30-кв.ж.д.Волго-Донская,14б

40-кв.ж.д.кв.Возрождения,1

55-кв.ж.д.кв.Возрождения,2

60-кв.ж.д.Ленинградская,21

18-кв.ж.д.Энергетиков,18

64-кв.ж.д.Ленинградская,21А

30-кв.ж.д.кв.Возрождения,4

70-кв.ж.д.Волго-Донская,14А

45-кв.ж.д.Волго-Донская,15А

45-кв.ж.д.Волго-Донская,15Б

56-кв.ж.д.Ленинградская,23

56-кв.ж.д.Ленинградская,25

60-кв.ж.д.Волго-Донская,11А

60-кв.ж.д.Волго-Донская,18

60-кв.ж.д.Волго-Донская,20

60-кв.ж.д.Волго-Донская,22

30-кв.ж.д.кв.Возрождения,5

30-кв.ж.д.Возрождения,3

*Примерный график, на деле отключения пройдут приблизительно в указанные дни, но займут меньше времени.