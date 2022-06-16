Звала на помощь из глубокого оврага. Полицейские помогли женщине со сломанной рукой в Сочи

Полицейский помогли 61-летней женщине выбраться из оврага. Фото: ОМВД России по федеральной территории «Сириус»

Выходной день для четырех полицейских из Сириуса выдался неспокойным. Сотрудники патрульной службы около 9 вечера ехали по Сухумскому шоссе, когда увидели, что на обочине стоит автомобиль с включенной аварийкой. Правоохранители остановились и выяснили, что в овраг на глубину нескольких метров провалилась женщина.

- Она звала на помощь. Я сразу спустился и увидел, что женщина лежит и держит сломанную руку под собой. Я перевернул ее, чтобы снизить нагрузку на травмированную руку, - рассказал старший сержант полиции ОМВД России по федеральной территории «Сириус» Сергей Денисов.

Остальные полицейские не остались в стороне. В полной темноте они нашли ветки и доски и помогли своему коллеге наложить шину на руку пострадавшей. Потом двое правоохранителей поднялись и стали поднимать 61-летнюю женщину.

- Мы взяли трос и вытянули ее. К этому времени уже приехала скорая, - отметил полицейский.

Врачи немедленно отвезли травмированную в больницу. Сейчас она идет на поправку и благодарит неравнодушных полицейских за помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейские помогли найти заблудившуюся 5-летнюю девочку в Темрюке

Ребенок решил самостоятельно пойти к бабушке, не сказав маме (подробнее)