График отключения горячей воды в Новороссийске 2022: когда, где и насколько отключат воду в июле

График отключения горячей воды в Новороссийске 2022 в июле. Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе-герое полным ходом идет подготовка к зиме. Часть котельных и теплосетей уже готовы к пуску тепла, на остальных работы еще впереди. Свежий график отключения горячей воды в Новороссийске 2022 в июле уже появился. Профилактика коснется ряда домов в городе. Также уточняется, что отключения с 21 июня ждут жителей на улицах Борисова, Героев Десантников, Куникова, Молодежная, Первомайская, Сакко и Ванцетти, а также проспектов Дзержинского и Ленина. А уже с 16 июня холодный душ придется принимать жителям ул. Видова, Герцена, Камская, а также в поселке Верхнебаканский.

- Здесь мы заменим трубу, подающую отопление в несколько домов, - рассказал директор Новороссийских теплосетей Дмитрий Волга. - Там обнаружили участок длиной 60 метров, который находится в ветхом состоянии и нуждается в замене.

После пуска воды под давлением слабые места обнаружены в июне на теплосетях по ул. Дзержинского, Мира, Молодежной, Набережной, Суворовской, Челюскинцев. Наши читатели в соцсетях по этому поводу гневно возмущались: мол, платим за отопление, а у них все трубы гнилые, куда уходят деньги?

- Опрессовки для этого и необходимы! - заверяет главный инженер Новороссийских теплосетей Сергей Дрелин. - Лучше найти такие участки заранее, чтобы они не доставляли неудобств нашим абонентам зимой. Все трубы на данных улицах не латаются, а именно заменяются на новые, современные, долговечные. При этом стараемся минимизировать неудобства для автомобилистов, а лучше и вовсе избежать даже частичных перекрытий улиц.

КОНКРЕТНО

График отключения горячей воды в Новороссийске 2022 в июле

1 - 14 июля

детский сад №30 «Незабудка» (ст. Натухаевская)

Ясельная,4

5-18 июля

Анапское шоссе, 25, 27, 29, 37, 39

Аршинцева, 25 а, 50

Борисова Михаила, 11а, 13, 15

Видова, 56, 58, 65, 79, 83, 85, 87, 100

Козлова, 56, 72

Комсомольская, 22

Кутузовская, 13, 15, 17

Московская, 5, 7, 9

Первомайская, 5

Рубина,11

Сибирская, 26

Хохлова Жени, 2

Щорса, 3

8-17 июля

Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32

Золотаревского, 2, 2а, 4, 8, 10, 12

Куникова, 88, 92, 92а, 92б, 94, 102, 104

Малоземельская, 4, 6, 8, 10, 14, 14а

Мысхакское шоссе,46,50,52,54,56

19 июля - 1 августа

Планеристов, 55 - общежитие

Революции,25

Скобликова, 3

21 июля - 3 августа

Анапское шоссе, 54а, 62, 64

Видова, 116, 125, 123, 121а, корпуса: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Индустриальная, 1, корпус 1, 2, 6а, 8

Интернациональная, 2

Козлова, 65а

Луначарского, 2, 4, 6, 10, 12

Циолковского, 7

26 июля - 8 августа

Сухумское шоссе, 29 (Туббольница).