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Происшествия16 июня 2022 7:41

Летчиков, 26 лет назад посадивших самолет без двигателя под Анапой, наградили орденами Мужества

Путин наградил посадивших 26 лет назад самолет без двигателя летчиков в Анапе
Ева МУР
Ветераны авиации Петр Филипов, Константин Бузанов и Салават Хабиров.

Ветераны авиации Петр Филипов, Константин Бузанов и Салават Хабиров.

Профессионализм летчиков, 26 лет назад посадивших самолет с горящим двигателем в Анапе, теперь официально признали героическим. Президент РФ Владимир Путин вручил ордена Мужества Владимиру Былде (посмертно), Салавату Хабирову, Константину Бузанову и Петру Филипову.

Полет Ту-134 из Анапы в Уфу едва не закончился трагедией 23 августа 1996 года. Перед взлетом, как это обычно бывает, борт проверили члены экипажа и специалисты-техники. Никаких тревог состояние самолета не вызывало.

Но накануне в Анапе бушевал шторм. На берег вынесло много подводной живности, и на легкую охоту слетелись огромные стаи бакланов и чаек.

Самолет едва не рухнул в море

Самолет едва не рухнул в море

Позже именно попадание птицы в двигатель самолета назовут причиной аварии. А пока все счастливые возвращались с курорта домой.

- Взлетная полоса в Анапе находится прямо у моря, - говорил позже штурман Салават Хабиров. – И птицы - это было раньше большой проблемой. «Кричалок» - отпугивателей для пернатых - тогда еще не было. И вот, когда оторвались от земли, услышали хлопок, самолет резко повело в сторону.

Один баклан ударился о стойку шасси, а вторую птицу затянуло в двигатель самолета. Он тут же загорелся. Когда эксперты будут обследовать его, то увидят, что титановые пластинки попросту раскрошились от высоких температур. Вместо двигателя осталась алюминиевая бочка.

Скорость самолета начала падать. А внизу - только море.

- Когда эти ситуации отрабатываешь на тренажере - это совсем другое. В реальности надо было принимать решение за считаные секунды, - рассказывает второй пилот Константин Бузанов.

Технических возможностей держаться кружить над Анапой, вырабатывая топливо, у Ту-134 не было. Без двигателя он неминуемо бы рухнул вниз.

Тогда командир экипажа Владимир Булды принял единственно возможное решение - возвращаться в аэропорт и сажать самолет.

Пассажиры - 120 человек - даже не поняли, что произошло. Все было мгновенно. Полет длился всего 18 минут.

Ту-134 приземлился с ювелирной точностью, а за ними в это время горело поле. Части двигателя рухнули в сухую траву и подожгли ее.

Капитан корабля Владимир Былда умер 20 лет назад. Фото из личного архива Салавата Хабирова

Капитан корабля Владимир Былда умер 20 лет назад. Фото из личного архива Салавата Хабирова

Рейс в Уфу был отложен "по техническим причинам". Аварию с самолетом поспешили замять и забыть. В авиакомпании летчикам дали премию в размере ста рублей и похлопали по плечу.

- Жертв нет, самолет почти цел и слава богу, - вспоминали они спустя много лет.

Однако у подвигов нет срока давности.

К слову, капитан судна Владимир Былда умер в начале 2000 годов. Он похоронен в Курске. Но орден Мужества теперь останется в семье летчика, как память о его профессионализме.

ЧППроисшествия: ЧП