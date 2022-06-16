Летчиков, 26 лет назад посадивших самолет без двигателя под Анапой, наградили орденами Мужества

Ветераны авиации Петр Филипов, Константин Бузанов и Салават Хабиров.

Профессионализм летчиков, 26 лет назад посадивших самолет с горящим двигателем в Анапе, теперь официально признали героическим. Президент РФ Владимир Путин вручил ордена Мужества Владимиру Былде (посмертно), Салавату Хабирову, Константину Бузанову и Петру Филипову.

Полет Ту-134 из Анапы в Уфу едва не закончился трагедией 23 августа 1996 года. Перед взлетом, как это обычно бывает, борт проверили члены экипажа и специалисты-техники. Никаких тревог состояние самолета не вызывало.

Но накануне в Анапе бушевал шторм. На берег вынесло много подводной живности, и на легкую охоту слетелись огромные стаи бакланов и чаек.

Самолет едва не рухнул в море

Позже именно попадание птицы в двигатель самолета назовут причиной аварии. А пока все счастливые возвращались с курорта домой.

- Взлетная полоса в Анапе находится прямо у моря, - говорил позже штурман Салават Хабиров. – И птицы - это было раньше большой проблемой. «Кричалок» - отпугивателей для пернатых - тогда еще не было. И вот, когда оторвались от земли, услышали хлопок, самолет резко повело в сторону.

Один баклан ударился о стойку шасси, а вторую птицу затянуло в двигатель самолета. Он тут же загорелся. Когда эксперты будут обследовать его, то увидят, что титановые пластинки попросту раскрошились от высоких температур. Вместо двигателя осталась алюминиевая бочка.

Скорость самолета начала падать. А внизу - только море.

- Когда эти ситуации отрабатываешь на тренажере - это совсем другое. В реальности надо было принимать решение за считаные секунды, - рассказывает второй пилот Константин Бузанов.

Технических возможностей держаться кружить над Анапой, вырабатывая топливо, у Ту-134 не было. Без двигателя он неминуемо бы рухнул вниз.

Тогда командир экипажа Владимир Булды принял единственно возможное решение - возвращаться в аэропорт и сажать самолет.

Пассажиры - 120 человек - даже не поняли, что произошло. Все было мгновенно. Полет длился всего 18 минут.

Ту-134 приземлился с ювелирной точностью, а за ними в это время горело поле. Части двигателя рухнули в сухую траву и подожгли ее.

Капитан корабля Владимир Былда умер 20 лет назад. Фото из личного архива Салавата Хабирова

Рейс в Уфу был отложен "по техническим причинам". Аварию с самолетом поспешили замять и забыть. В авиакомпании летчикам дали премию в размере ста рублей и похлопали по плечу.

- Жертв нет, самолет почти цел и слава богу, - вспоминали они спустя много лет.

Однако у подвигов нет срока давности.

К слову, капитан судна Владимир Былда умер в начале 2000 годов. Он похоронен в Курске. Но орден Мужества теперь останется в семье летчика, как память о его профессионализме.