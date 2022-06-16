Надо ли носить маски в Краснодарском крае? Отвечаем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пандемия коронавируса отступает. Уже два месяца на Кубани ежедневно фиксируются менее 100 новых случаев заражения инфекцией. Из-за улучшения эпидобстановки в Краснодарском крае даже отменили режим повышенной готовности. Он действовал в регионе больше двух лет.

Отмена режима не сказалась на ношении масок. Они оставались обязательными для посещения общественных мест: магазинов, кафе, театров и др. Но накануне стало известно, что ограничения отменили. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Кубани.

Масочный режим ушел в прошлое на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Краснодарском крае. То есть заболеваемость ковидом упала до рекордных значений. Также исчезли вспышки инфекции.

- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю считает возможным приостановить требование по соблюдению масочного режима, — подчеркнула руководитель ведомства Мария Потемкина.

Она отметила, что на Кубани резко снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппа. Но главное – местные жители реже болели ковидом. Заболеваемость упала аж на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом год назад.

- Темпы еженедельного прироста заболеваемости COVID-19 с февраля 2022 года снизились с 2 до 0,1 %, - рассказала Потемкина. - В мае на Кубани заразились 2709 человек, что на 60,8 % меньше, чем в апреле.

Масочный режим на Кубани отменили. То есть жесткого контроля за ношением масок больше не будет. Это больше необязательное требование. Но оно останется как рекомендательная мера.

- Пожилым людям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется носить маски, — добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.