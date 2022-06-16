В Сочи обсудили план проведения выборов

Замглавы Сочи Галина Москалева и член СПЧ при президенте РФ Александр Брод. Фото: администрация Сочи

В Краснодарском крае 11 сентября пройдут выборы депутатов Законодательного собрания. В связи с этим событием в Сочи состоялся круглый стол с представителями политических партий, Общественной палаты, избирательной комиссии.

Также в Сочи приехал Александр Брод, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Все участники мероприятия обсуждали общественный контроль во время выборов, также поднимались вопросы организации и подготовки избирательной кампании. Стоит отметить, что в 2022 году процедуру выборов упростили и оптимизировали.

- Когда граждане увидят, что на участках находятся авторитетные подготовленные общественные наблюдатели, которые вышли не по заданию партии и кандидата, а ради интересов гражданского общества, то и у населения будет большее доверие к выборам, - заявил Александр Брод.

Кстати, на Кубани уже началась избирательная кампания. Всего 45 депутатов определяются по одномандатным избирательным округам, а 25 - по пропорциональной системе от избирательных объединений.

Обсуждение итогов праймериз. Фото: администрация Сочи

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Сочи выбрана четыре одномандатных избирательных округа - №42, №43, №44 и №45. Границы уже официально утверждены ЗСК. В 42 округ вошли: Лазаревский район, микрорайоны Мамайка и Новый Сочи, в округ № 43 – оставшаяся территория Центрального внутригородского района. К 44 округу присвоили Хостинский район и часть Адлера. Основная территория Адлерского района и «Сириус» составляют округ № 45.

- Администрацией предпринимаются все необходимые меры для оснащения этих участков техническим оборудованием: компьютерами и камерами видеонаблюдения, - сообщила заммэра Сочи Галина Москалева.

В ходе рабочего визита Александр Брод посетил Сочинское местное отделение партии “Единая России”. Ему рассказали о новых проектах, также упомянули и результаты майского праймериза. Партийцы упомянули и об активном участии “Единой России” в сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.

Александр Брод встретился с представителями совета ТОС «Светлана» в Хостинском районе. Фото: администрация Сочи

Отметим, что была организована встреча Александра Брода с представителями ТОС “Светлана” в Хостинском районе. Жители Сочи рассказали правозащитнику о новом проекте- паспортах территориального общественного самоуправления. Всего в 2022 году было зарегистрировано 74 паспорта ТОС. Благодаря данным документам можно получить информацию о благоустройстве жилых микрорайонов.