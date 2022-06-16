Яркое лето – в Сочи: На курорте запускают новые маршруты, фестивали и праздники для туристов

Фото: администрация Сочи

Этим летом Сочи ждет на отдых около четырех с половиной миллионов человек. Сам курортный сезон-2022 в городе проходит под лозунгом «Вместе V Сочи» - чтобы объединить как местных, так и туристов. Причем много развлечений подготовили для всех как в прибрежном кластере, так и в горах. Этим летом гостей встречают новыми маршрутами – причем как пешими, так и велосипедными и комбинированными.

- Интерес россиян к Сочи не ослабевает. Наоборот, растет с каждым годом. Глава Сочи Алексей Копайгородский поставил задачу в этом летнем сезоне предоставить нашим гостям самый высокий сервис и широкий выбор услуг. Санаторно-курортная отрасль и предприятия потребительской сферы Сочи готовы удивлять горожан и туристов новинками. Добро пожаловать в южную столицу России! – говорит директор департамента курортов, туризма и потребительских услуг администрации Сочи Кирилл Ярыш.

Фото: администрация Сочи

По данным департамента курортов Сочи, в «Розе хутор» этим летом расширена сеть пеших троп. И теперь она достигает 110 км. А на южном склоне хребта Аибга открыли кемпинг. Места, где туристы на авто могут отдохнуть в горах, здесь еще не было. К кемпингу проложили новый прогулочно-познавательный маршрут, протяженностью около 7 км в одну сторону. Перепад высот составляет 420 метров.

- В Красной Поляне доступно 20 пеших маршрутов протяженностью более 60 км, посещение водопадов Медвежий и Поликаря, крупнейший байк-парк России, высокогорные аттракционы, а также канатные дороги к горным вершинам и панорамным площадкам, - говорят в департаменте курортов, туризма и потребительских услуг администрации Сочи. – А с 17 июня на курорте начнутся высокогорные вечеринки на закате.

Фото: администрация Сочи

Местом проведения традиционно станет панорамная площадка на высоте 2200 метров над уровнем моря. И эти бесплатные вечеринки в горах продлятся до конца сентября, по пятницам и субботам. Причем в выходные на смотровой площадке будут играть диджей-сеты и работать бар со специальным коктейльным меню.

Как рассказали в департаменте курортов, туризма и потребительских услуг администрации Сочи, на курорте «Газпром» этим летом расширят парк на плато Псехако. Здесь сейчас устраивают новые зоны отдыха, летние кафе и современные развлечения для всей семьи. Расширяют тут и сеть экотроп. А в июле откроют палаточный лагерь, где туристы смогут остаться на ночь в горах.

НАГЛЯДНО

Что работает в горах:

Роза Хутор

- Этнохутор «Шишин двор». Это реконструкция типичного хутора русской переселенческой усадьбы. Здесь располагается козья ферма, птичник, пасека, сыроварня, гостям предлагают чаепитие или обед из свежих фермерских продуктов.

- Концертный зал, где запланированы выступления популярных артистов и творческих коллективов.

Красная Поляна

- Водопады Медвежий и Поликаря,

- Байк-парк,

- Высокогорные аттракционы,

- В июле начнут показывать «Кино в горах»,

- Пройдет III Музыкальный форум Леонида Агутина и впервые состоится День переднеазиатского леопарда.

- В августе в палаточном лагере в горной долине Цирк-2 пройдет фестиваль «Звездопад Персеиды».

- В сентябре - беговой фестиваль Energy Race.

«Газпром»

- Откроют парк на плато Псехако.

- Открыта смотровая площадка на пике 2256 м «Газпром Альпика».

- В июле откроют палаточный лагерь на «Альпике».

- В августе на лыжно-биатлонном комплексе запланировано проведение первого этапа Кубка содружества по биатлону.

- С мая по сентябрь южная столица России ждет на отдых и оздоровление