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Происшествия16 июня 2022 9:45

На Кубани в ДТП пострадали шесть человек, четверо из них - дети

Пострадавших передали врачам
Ангелина НАЗАРЧУК
Фото: "Кубань-СПАС"

Фото: "Кубань-СПАС"

В Краснодарском крае под Армавиром произошла крупная авария. На повороте в поселок Глубокий Новокубанского района столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. В машине “Lada” находились 5 человек, 4 из них - дети. Водитель грузовика тоже пострадал.

- Авария произошла на глазах очевидцев, которые передали информацию в Армавирский аварийно-спасательный отряд. Через минуту дежурная смена уже была на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе “Кубань-СПАС”.

Также свидетели аварии вызвали сотрудников скорой помощи. До приезда врачей спасатели эвакуировали пострадавших из автомобилей. Также была оказана первая помощь. По прибытии медиков пострадавших передали в руки медицинским работникам.

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