Пытался выбить долг в 70 тысяч долларов и поплатился жизнью. Спустя 25 лет в Краснодаре осудят двух мужчин за убийство валютчика

Мужчину застрелили около дома на улице Ставропольской Фото: кадр из видео

В Краснодаре раскрыли очередное дело многолетней давности. Спустя 25 лет осудят двоих жителей – их обвиняют в убийстве валютчика. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в 1996 году. Тогда еще 30-летний обвиняемый с братом и знакомым, который и стал жертвой, нелегально занимались куплей-продажей валюты. В какой-то момент компаньоны повздорили – погибший требовал от них деньги. Родственники тогда задолжали ни много ни мало 70 тысяч долларов.

Чтобы вернуть их и подпугнуть должников, мужчина нанимал людей из криминальных кругов. Но на соучастников группировки это не влияло – да и деньги возвращать они не собирались, так как были не согласны с претензиями.

А в один обвиняемый задумал убийство мужчины, которому задолжал. Брату он не рассказал, а решил идти на преступление своими силами. Провернуть план по убийству компаньона не за «бесплатно» он предложил двоим знакомым. Один из них стал пособником, а другой непосредственно киллером.

- Мужчина разработал целую схему, назначив каждому преступную роль. Пособнику он передал пистолет «ПМ», 8 патронов к нему и 5 тысяч долларов. Деньги назначались как вознаграждение за убийство. Кроме орудия преступления, мужчина доложил все о жертве – образ жизни, адрес и местоположение, - следует из материалов дела.

Исполнители, в свою очередь, начали слежку. Осенью 1996 года не один раз они приезжали к дому жертвы на улице Ставропольской и подыскивали момент для убийства.

Все произошло 1 декабря. 36-летний мужчина подходил к подъезду. В тот момент исполнитель выстрелил в голову. После этого вместе с пособником они скрылись на ВАЗ-2106, а от пистолета избавились по дороге.

Установить и найти преступников удалось лишь спустя 25 лет.

- С целью возмещения вреда, причиненного преступлениями, и обеспечения гражданского иска потерпевших на недвижимость обвиняемого и его родственницы в сумме более 70 миллионов рублей наложен арест. На период следствия в отношении обвиняемых были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, которые продолжают действовать в настоящее время, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

А 56-летнего пособника будут судить по другому уголовному делу.

- На период следствия ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Сейчас уголовные дела для рассмотрения переданы в суд.