Униженная Татьяна Васильева отреклась от Сергея Никоненко после скандальных слов

Татьяна Васильева Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Татьяна Васильева – личность публичная. Такие люди всегда на виду, все их слова или действия сразу же становятся достоянием общественности. Вот и актриса Васильева оказалась в центре скандала из-за реплик, оброненных Стасом Садальским и Сергеем Никоненко.

Бывшие друзья очень нелицеприятно высказались о Татьяне Григорьевне. Мол, никакая она не «самая обаятельная и привлекательная», а склочная, алчная и продажная женщина.

- Таня Васильева – очень нечистоплотный и жадный до денег человек. Однажды я сам стал жертвой ее безобразной игры. Васильева снималась в эпизодической роли в моем фильме «Хочу в Америку». Во время съемок все было нормально, но вся ее мерзостность вылезла потом. Таня - грязь сплошная, а не человек! – цитирует kp.ru воспоминания Никоненко.

В 1993 году режиссер вместе с Васильевой отправился в Израиль на гастроли. Киноактриса в поездке постоянно закатывала скандалы и плела интриги за спиной Никоненко. Оказалось, что она пыталась убедить киночиновников в том, что режиссер вообще не нужен на гастролях.

- Она за моей спиной такие вещи проворачивала! Васильева - грязная баба, базарная еще к тому же. Обмануть может кого угодно. Жадная до денег, но просто свирепость какая-то! – до сих пор возмущен Сергей Никоненко.

Когда репортеры спросили у самой Васильевной, что за черная кошка пробежала между двумя творческими людьми, актриса заявила, что впервые слышит о таком человеке. А если и снималась у него в фильме, то, видать, лента была настолько плоха, что сразу же вылетела у нее из головы.

- Я вообще не знаю этого Никоненко! И никогда с ним не работала, - цитирует kp.ru кинозвезду. - Фильм? Ой, это я не помню. Наверное, такой фильм, что я его быстро забыла. Как и режиссера. Они недостойны любых моих слов!

О склочном характере дамы свидетельствует и Стас Садальский, дружившей с Васильевой на протяжении 15 лет. Но дружба сошла на нет из-за того, что Станислав Юрьевич неоднократно ловил приятельницу на лжи.

Актер даже привел в пример случай, когда Татьяна Васильева за вознаграждение в 300 тысяч рублей несправедливо оговорила человека.