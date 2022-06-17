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Общество16 июня 2022 23:00

Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 17 июня 2022 года

Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 17 июня 2022 года
Алексей ГУК
В Краснодаре планируют открыть макаронную фабрику Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре планируют открыть макаронную фабрику Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре будут производить лапшу быстрого приготовления. Инвестиционное соглашение о строительстве макаронной фабрики было подписано в рамках ПМЭФ-22.

– Этот проект предусматривает развитие нового для нашего региона направления пищевой промышленности. В Краснодаре будут производить лапшу быстрого приготовления. Фабрика обеспечит рабочими местами жителей города и принесет доход в бюджет, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Производственный комплекс расположится на участке площадью 65,2 тыс. кв. м. Он включит в себя цех по смешиванию соусов, линии упаковки и фасовки, склады и автоматизированные производственные линии. В соглашении прописан пункт, по которому при производстве макарон будет использоваться только кубанская мука.

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