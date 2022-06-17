Если не сделать шаг сегодня, не сделаешь его никогда. Сенсационное признание бывшего тренера ФК «Сочи»

Фото: пресс-служба ФК Сочи

Владимир Федотов – лучший тренер в истории «Сочи». Бывший тренер «Оренбурга» принял «барсов», когда они боролись за выживание в премьер-лиге. За два года тренер превратил аутсайдера чемпионата России в лидера.

Прошлый сезон стал лучшим в истории «Сочи». Команда Владимира Федотова взяла серебряные медали чемпионата страны. Причем второе место она вырвала в последнем туре, когда на выезде разгромила прямого конкурента – «Динамо» (5:1).

После игры Владимир Федотов уходил от вопросов о своем будущем. Его соглашение с «барсами» истекало в конце сезона. СМИ писали, что специалистом интересовались все столичные клубы, кроме «Локомотива». За коуча бились «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.

И он выбрал «армейцев». Вместе с Владимиром Федотовым в Москву укатили три помощника: Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков. Все они заключили долгосрочные соглашения с красно-синими.

После назначения Владимир Федотов объяснил свой выбор: «Наш штаб пошел в ЦСКА, потому что это прекрасный вызов. Очевидно, что это шаг вперед, который нельзя было не сделать. Словно откуда-то сверху сказали: вот ваш шанс, используйте его».

Также специалист заявил, что мог остаться на юге России. Он никогда не любил менять команды. Но отказать ЦСКА просто не мог.

- Время не стоит на месте, и, если не сделать этот шаг сегодня, не сделаешь его никогда, – добавил специалист в интервью «Спорт-Экспресс».

Кстати, уже известно, кто заменит Владимира Федотова в «Сочи». Это Вадим Гаранин.

По слухам, он даже заключил соглашение с южанами. Но об этом не объявили официально. Ждали, пока уладят все формальности с уходом Владимира Федотова.

- Ранее стало известно, что Вадим Гаранин покинул красноярский «Енисей». «Вадим Гаранин, Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт продолжат свою работу в одном из ведущих клубов, – коротко написала в соцсетях пресс-служба «львов».