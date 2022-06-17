Почему стоит обязательно поехать в Анапу. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Анапа – один из самых популярных курортов у большинства россиян. Именно на этом курорте уже в июне можно понежиться на песчаном пляже и насладиться теплым морем. Достопримечательностей здесь масса - каждое место по-своему уникально. Да и отпуск на курорте можно подобрать под любой кошелек. Рассказываем 10 причин выбрать для отдыха Анапу.

1. Идеальный отдых для детей

Еще с советских времен за Анапой закрепилась слава детского оздоровительного курорта. В городе и окрестностях расположены десятки санаториев и детских лагерей. А все потому, что каждый уголок в Анапе, словно создан для маленьких туристов. На курорте очень много мест, где дети могут развлечься, поиграть – есть парки с каруселями, аттракционы есть на набережных. Песчаное побережье – настоящая радость для ребятни, ведь по таким пляжам не только удобно ходить, но и можно строить замки. А пологий вход в море дарит спокойствие родителям, озабоченным безопасностью и комфортом своего чада.

Доступ к морю для всех туристов свободный. Фото: Михаил ПОПОВ

2. Уникальная природа

Чего не говори, а виды в Анапе захватывают дух. Каждый, кто хоть раз бывал на курорте, согласится – природа здесь невероятная. Горы, море, хвойные леса и песчаные дюны – все это способно покорить сердце даже самого избалованного отпускника. Может быть, поэтому отдыхающие привозят так много фото с отдыха в Анапы?

3. Все пляжи бесплатны

Абсолютно вся территория у моря в Анапе доступна для всех желающих. Пляжи открыты для туристов с самого утра и до позднего вечера. Причем к морю можно дойти без проблем – отдыхающим не придется упираться в ограждения. При этом на пляжах есть все необходимое для комфортного отдыха.

Все пляжи Анапы покрыты золотым песком. Фото: Евгения ХИЛЬКО

4. «Зеленое золото»

Лето в Анапе начинается с цветения водорослей. Почти весь берег покрывается камкой. Некоторым отпускникам в такую воду заходить неприятно, но есть немало и тех, кто называет водоросли «зеленым золотом». Среди туристов бытует мнение, что во время цветения камки нужно устраивать лечебные процедуры. Особенно полезны они будут для тех, у кого артрит или остеохондроз.

- При проведении химического анализа камки доказано, что она на 45% состоит из белка, на 35% из углеводов, на 10% из липидов, полна множеством минералов (йод, цинк, железо, кобальт, медь), - рассказывали в управлении по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации курорта. - Водоросли содержат полный спектр витаминов. А еще там есть полисахарид фукондак, обладающий противоопухолевым свойством.

Камка у моря считается полезной. Фото: Михаил ПОПОВ

По словам специалистов, камку используют в местных здравницах. Ее активно применяют при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожных покровов, органов пищеварения.

5. Кипарисовое озеро

Те, кто приезжает в Анапу, всегда стремятся попасть в поселок Сукко. Здесь располагаются знаменитые в Краснодарском крае великаны-кипарисы, которые все время «на плаву». Деревья находятся внутри озера, наполненное изумрудной водой. Шикарные фото там получаются в любое время года.

Кипарисовое озеро поражает своей красотой.

При этом кипарисовое озеро в Сукко имеет свой пляж, оборудованный шезлонгами и зонтами, кабинками для переодевания и туалетами. Зону купания контролируют спасатели.

6. Античный музей под открытым небом

На месте современной Анапы пару тысячелетий назад располагался античный город. Так, например, в 6 веке до нашей эры здесь находилась Горгиппия. Тогда это был развитый город с системами водостоков и водопроводов. На первых этажах домов находились торговые лавки и мастерские. Одним из важных способов заработка у местных жителей было виноделие.

Сегодня это единственный в России музей-раскоп под открытым небом. И по этому историческому месту можно прогуляться. Гиды не покажут вам артефакты, спрятанные за стеклом, а показывают, как несколько тысяч лет назад жили народы на территории Анапы.

7. Водопад Жемчужный

Водопад Жемчужный – это ключевая достопримечательность Большого Утриша. Его кристальная чистота и необычный вид привлекают множество гостей. А жемчужным его называют за то, что падая на землю, вода разбивается о камни на мириады капелек, которые сверкают на солнце как жемчужины.

Но в разгар курортного сезона ждать водной феерии не стоит. Безудержной силы и мощи он бывает лишь весной — в период интенсивного таяния снегов.

8. Замок «Львиная голова»

Если вам захочется на денек попасть в эпоху Средневековья, тогда стоит отправиться в замок «Львиная голова». Он находится в поселке Сукко, что расположено неподалеку от Анапы. Внутри — музей соответствующей тематики и арена, на которой летом проводят «рыцарские» поединки. Необычно и красочно — тем более, что ничего подобного не встретишь на всем черноморском побережье.

9. Грязевой вулкан

У приезжающих на юг туристов сложился стереотип, что вулканами богат только Таманский полуостров. Но на самом деле это не так. Например, в 40 километрах от Анапы находится Шуго – грязевой вулкан. Он не только один из самых крупных в регионе, но и с самой полезной грязью среди всех подобных источников.

"Грязное" это дело поправлять свое здоровье.

Сюда обязательно стоит приехать, чтобы устроить себе ванны. К слову, грязь всегда теплая и имеет большую плотность. Это не позволит утонуть даже тем, кто не умеет плавать.

10. Море солнца

Для тех жителей России, кто солнце видит редко, непременно стоит ехать на отдых в Анапу. Витамином D здесь можно заправиться на год вперед! В свое время город даже был признан самым солнечным в Европе. В Анапе светит солнце на протяжении 270 (!) дней в году.