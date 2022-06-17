На 4,5 градуса выше нормы. Синоптики рассказали о погодных аномалиях лета в Краснодарском крае

Какие погодные аномалии зафиксировали в начале лета в Краснодарском крае. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С конца весны жители Кубани живут в 30-градусной жаре. Лето в этом году наступило раньше срока. Причем, судя по отметкам, из мая мы перепрыгнули сразу в июль. Всему виной активные антициклоны, которые то и дело кружат над территорией региона, и лишь изредка позволяют собраться дождевым тучам.

По словам метеорологов, лето началось с непривычно высоких отметок. Так, средняя за декаду температура воздуха составила 19,1-24,8 градуса. Эти значения на 3-4,5 градуса выше нормы. При этом сильнее всего воздух днем прогревался до +34 градусов.

А вот что касается осадков, то они были минимальными.

- В прошедшей декаде на большей части территории края осадков не было или они были небольшими, - уточняют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Это 0,3-6 миллиметров, иными словами не больше трети нормы.

Местами, по словам синоптиков, в центральных и юго-восточных районах, за счет локальных ливней, сумма осадков за декаду составила - 10-27 миллиметров. Это примерно 50-90% нормы.

Относительная влажность воздуха составила на большей части территории Кубани 44-60%. На побережье морей и в предгорьях показатели были выше - 62-86%.

- В большинстве районов на 5-20% ниже нормы, - уточняют в краевом гидромете.

Но в некоторых частях края были и суховеи. Они, как правило, образуются при высокой температуре и низкой влажности воздуха.

- Суховеи наблюдались в большинстве районов края на протяжении 1-5 дней, в северных районах в течение 7-10 дней, - добавляют синоптики.

При этом лишь один день жителям некоторых населенных пунктов Кубани досаждал сильный ветер. Его скорость была 15 и более метров в секунду.