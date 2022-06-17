В двух районах Кубани ввели карантин

Карантин ввели после проведения исследований. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На территории двух районов Кубани ввели карантин из-за выявления опасной болезни у крупного рогатого скота. После полученных анализов установлено, что очаги распространения находятся в Павловском и Тимашевском районах.

- Плановые исследования животных показали наличие у них лейкоза. Сейчас проводятся мероприятия по улучшению ситуации, - рассказали «КП»-Кубань» в департаменте ветеринарии Краснодарского края.

Неблагоприятные показатели обнаружены на территории хозяйства, расположенного в хуторе Ленинский Тимашевского района. Также ограничительные мероприятия действуют по семи адресам в поселке Октябрьский, по трем адресам в хуторе Бейсужок, по двум адресам в хуторе Средний Челбас, поселке Южном и хуторе Ленинодар Павловского района. Территории радиусом 1,5 км от границ эпизоотических очагов признали неблагополучными.

В населенных пунктах, где обнаружен вирус, нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки, а больной скот поведут на убой.

После проведения всех мероприятий карантин будет снят. В какие сроки, не сообщается.

СПРАВКА "КП"

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекция. Из-за нее у животных появляются опухоли. Для человека вирус также опасен. При употреблении мяса и молока в организме могут накапливаться токсины, которые увеличивают риск появления злокачественных образований.