Главный врач ККБ №1 Владимир ПОРХАНОВ: Если уж ты желаешь быть врачом, то должен стать лучшим

Фото предоставлено пресс-службой НИИ-ККБ № 1 им. С. В. Очаповского

Академик РАН, Герой Труда России, Герой труда Кубани, главный врач НИИ-ККБ №1, но прежде всего хирург Владимир Порханов - один из известнейших и титулованных врачей страны. «Комсомольская правда» поговорила с Владимиром Алексеевичем перед Днем медицинского работника, который отмечается 19 июня, и узнала, сколько должен заработать медик, в чем залог неиссякаемой энергии и во сколько нужно встать, чтобы все успеть.

Секрет долголетия

- Вы впервые побывали на операции, будучи еще ребенком. Вам не было страшно?

- Как сейчас помню, как сказал отцу, что все-таки хочу быть именно врачом. Он согласился с моим намерением и привел в краснодарский госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны к Владимиру Константиновичу Красовитову - доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Кубанского медицинского института - ученому мирового масштаба.

Тогда, в 1960 году, я как наблюдатель впервые попал в операционную. На тот момент я учился в шестом классе. Именно тогда окончательно решил, что буду врачом. Мама поддержала выбор, но озвучила очень важные слова, которыми я руководствуюсь по сей день: «Если уж ты желаешь быть врачом, то должен стать лучшим».

- Лучший подарок для вас, который может сделать пациент, - заботиться о себе. Как человеку нужно о себе заботиться? Как вы заботитесь о себе?

- Человеку надо следить за своим давлением, вовремя сдавать анализы, проходить диспансеризацию. Да, случается и такое, что заболевают люди, у которых нет вредных привычек. Но вовремя поставленный диагноз поможет избежать массы проблем. И, конечно, выполнять рекомендации медиков. Надо много читать, стараться быть конкурентоспособным, не переедать и очень умеренно выпивать! Вот и весь секрет.

Лично я просыпаюсь в четыре утра, а ложусь спать в 10 вечера. Но это я себя переломил, потому что я каждое утро плаваю один час. Полчаса с утра занимаюсь зарядкой, выполняю упражнения. И для того, чтобы я успел все сделать, поплавать, сделать зарядку, позавтракать, и быть на работе в семь утра, мне нужно вставать в четыре утра. В шесть часов завтракаю. На завтрак я ем овсяную кашу на воде, выпиваю чашечку кофе, хоть это и не самое полезное питье. Могу с молоком, чтобы не горячо было. Но без сахара. Я его не употребляю. В 6:30 уже выезжаю на работу. С таким распорядком получается раньше начинать операции.

Фото предоставлено пресс-службой НИИ-ККБ № 1 им. С. В. Очаповского

- Фактически в каждом интервью вы акцентируете внимание на вреде курения. Почему выделяете именно эту вредную привычку?

- Вы когда-нибудь видели, как выглядят легкие курящего человека? Пациентов с раком легкого поступает все больше. 90% операций на легких проводятся именно в связи с курением пациента. От пагубной привычки страдают миллионы. Но все равно не отказываются от сигарет. Да что там, даже после операции продолжают курить.

Каждый день приходится оперировать относительно молодых людей, которые могли бы еще жить да жить. Сколько лет они протянут после операции? Кто знает. Если выявить онкологию на ранней стадии, тогда больные живут долго. А после третьей стадии…

Звездная команда

- К вам в ККБ приезжают работать одни из лучших специалистов России. Как вам удалось собрать такую команду?

- В одной статье академик Ревишвили назвал мою команду - звездной. Он совершенно прав. У меня звездная команда, которая собрана со всей России, и они большие асы.

Здесь работают специалисты из Москвы, Новосибирска, из Чукотского автономного округа. Все они, бесспорно, лучшие. Многие трудятся десятилетиями. Это главный кардиохирург Краснодарского края Кирилл Барбухатти, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Максим Кандинский, главный уролог и трансплантолог Краснодарского края Владимир Медведев, заведующий нейрохирургическим отделением Игорь Басанкин, заведующий онкотаракальным отделением Игорь Поляков, заведующий колопроктологическим отделением Вадим Половинкин, заведующий хирургическим отделением №1 Арсен Попов.

У нас отличные врачи, многие из них - кандидаты и доктора наук. Гениальные ребята, и я, конечно, бьюсь за то, чтобы они защищали диссертации, шли в науку. 15 лет я занимаю пост руководителя клинической больницы и все это время вижу, как они с каждым днем растут, становятся еще сильнее и профессиональнее.

Моя обязанность найти профессионалов, задача правительства - создать им нормальные материальные условия. Подчиненные не обижены. Но деньги - не тот смысл и символ, который сплачивает команду, делает ее эффективной. Каждый врач в больнице обязан заниматься самообразованием и научной работой, публиковаться. Вопрос - когда? После работы, конечно. Каждый должен равняться на интеллигентов в старом понимании, подразумевающем человека энциклопедических знаний. Потому что основное качество врача - ум.

Фото предоставлено пресс-службой НИИ-ККБ № 1 им. С. В. Очаповского

Жажда знаний

- На базе больницы работает научно-исследовательский институт. Какие передовые технологии разработали кубанские ученые?

- Врач обязан много знать, напитываться информацией беспрерывно. Быть первым, знать все, что происходит в научном мире. Чтобы не мне докладывали, а я сам рассказывал. Зачастую в операционных необходимые решения принимаются молниеносно. Ведь на кону жизнь больного. Как по-другому?

Я главный врач, и я хочу, чтобы у нас в больнице было как можно больше новых технологий. Я по сей день одержим жаждой знаний. Это моя страсть. У меня полно иностранной литературы, журналов, книг, научных статей. И те, кто действительно хочет развиваться, могут без сложностей получить знания, повышая собственную квалификацию, посещая конференции, в том числе в онлайн-формате. Было бы желание.

Раньше-то нам приходилось обкладываться томами, выискивать по крупинкам информацию, перечитывая груды книг. Сейчас много нужного в открытом доступе. Как итог - доктора стали профессиональнее и внимательнее.

У нас есть научный отдел, которым руководит Ирина Гилевич - кандидат медицинских наук, пишет докторскую. Она совсем недавно получила вместе с нашим комбустиологом Сергеем Богдановым премию правительства РФ.

Интересное исследование специалисты проводят с торакальным центром клиники при лечении бронхиальных свищей. Проще говоря, свищ - это дырочка в бронхе, которая может появиться после больших резекционных операций на легких. На помощь «призвали» обогащенную тромбоцитами плазму, которая вводится в проблемное место. Добавляют и фибробласты.

Двухкомпонентное лекарство прекрасно себя оправдало. Заживление идет ускоренными темпами, а значит, пациент быстрее восстанавливается. Пока еще эта разработка в стадии клинических испытаний, но это еще один важный шаг в регенеративной медицине.

В 2016 году мы создали лабораторию разработки и изучения новых технологий лечения заболеваний. Это специализированная научная лаборатория, построенная по требованиям чистых помещений (ГОСТ) и международным стандартам качества и безопасности GMP, где изучаются новые направления медицинской науки, такие как регенеративная медицина и клеточные технологии, и внедряются продукты биоинженерии в клиническую практику.

В лаборатории совместно с кардиологическим, гастроэнтерологическим и реанимационным отделениями была выполнена научно-исследовательская работа «Изучение молекулярных механизмов заболеваний для разработки персонализированного подхода к лечению». С помощью иммуноферментного анализа исследовали динамику биологически активных веществ, различных цитокинов и факторов роста, у пациентов различной патологии.

Результаты клинических и экспериментальных исследований были представлены в виде шести оригинальных научных исследований, а также докладов на конференциях, в том числе и международных.

- Вы все время работаете, у вас есть свободное время? Чем вы любите заниматься?

- Несмотря на жуткую занятость, на все хватает времени. И на любимую семью, и на друзей, и на книги, которые читаю запоем. Люблю путешествовать, но дорогим сердцу уголком все же является малая Родина - Краснодар, район стадиона «Труд» у затона. Там порой удается прогуляться в тишине, наедине со своими мыслями.

Наедине с собой

- Какая у вас мечта, как у врача?

- Самая главная мечта - чтобы люди были здоровы и как можно дольше жили. Мы со своей стороны, как врачи, делаем для этого все.

Конечно, я очень хочу, чтобы и дальше Первая краевая больница развивалась и была одним из ведущих медицинских учреждений страны, флагманом медицины Кубани, центром научных разработок. Учреждением, где делают высокотехнологичные операции, трансплантации органов, чтобы лечиться к нам ехали со всей России.

Тем временем

- Как обстоят дела с кадрами, ведь одного современного оборудования мало?

- Краевая клиническая больница №1 много лет была центром подготовки медицинских кадров для всего нашего региона. Она является клинической базой 18 кафедр Кубанского государственного медицинского университета.

Также на базе нашей клиники ежегодно проходят обучение более 11 000 студентов, интернов, ординаторов и врачей. Они учатся у нас, мы изучаем их, появляется возможность увидеть наиболее перспективных, они могут остаться работать в клинике.

Почти полторы сотни сотрудников больницы имеют ученую степень. На базе учреждения регулярно проводятся научно-практические конференции как краевого, всероссийского, так и международного уровня.

Все отделения ККБ принимают на стажировку на рабочем месте врачей из муниципальных больниц, чтобы они могли освоить новые методики лечения пациентов и повысить свою квалификацию.

Сегодня у кубанских врачей есть все - и знания, и опыт, и высокие технологии. Им удается буквально творить чудеса - каждый день, каждую минуту. Как результат, сотрудники краевой больницы №1 четырежды удостаивались премии «Призвания» в разных номинациях. В многолетней истории премии - это уникальный случай, свидетельствующий об одном: именно на Кубани отечественное здравоохранение достигло наивысшего уровня развития.

Наша больница является центром компетенций по разным направлениям медицины, у нас хотят работать многие специалисты. Но мы, конечно же, проводим строгий отбор, поскольку работать в таком темпе и в таком качестве, в каком действует система ККБ №1, непросто.

От подчиненных требуем собранности, быть всегда в тонусе. Я не знаю, когда покину кабинет, обычно это бывает после 20:00. Дома работа не заканчивается. Каждый час с помощью мобильного телефона через видеокамеры слежу за происходящим в больнице. Обязал делать то же самое всех заведующих и врачей, они должны знать, как дела в их отделениях.

Структура распределения обязанностей в Первой краевой четкая. У меня девять заместителей. Например, замглавврача по сестринскому делу принимает на работу медсестер и санитарок. Без них невозможна общая работа, от качества ухода за больным зависит успех лечения.

Фото предоставлено пресс-службой НИИ-ККБ № 1 им. С. В. Очаповского

Центр современной медицины

- Под вашим началом на юге страны строится один из самых современных медицинских центров России. Как вам удается находить время и контролировать процесс?

- Каждый день на ежедневной планерке я слушаю доклад о том, на какой стадии находится процесс строительства. Хватает ли материалов, есть ли какие-то сложности, укладываются ли строители в установленные сроки, нужна ли моя помощь.

Активными темпами идет реконструкция ККБ №1, которую мы планируем полностью завершить через пять лет. Но уже в этом году, к 20-летию Центра грудной хирургии, должны ввести в эксплуатацию два новых корпуса клиники, где расположатся рентгенодиагностическое и лечебно-диагностическое отделения. Между собой их будет соединять переходная галерея.

В трехэтажном здании рентгенодиагностического корпуса будут находиться отделение лучевой диагностики и отделение эндоскопии, операционный блок с двумя гибридными операционными с мобильными КТ и ангиографическими системами.

В восьмиэтажном лечебно-диагностическом корпусе будут располагаться неврологическая реанимация сосудистого центра, ожоговые отделения, отделение травматологии и ортопедии, отделение гнойной хирургии.

Таким образом, НИИ-ККБ №1 становится ультрасовременным лечебным центром, в котором высококвалифицированная помощь доступна жителям даже самых отдаленных уголков Кубани.

С праздником, коллеги

- Вы один из известнейших и титулованных врачей страны, который находится в профессии более 50 лет. Что бы вы пожелали врачам в День медицинского работника?

- Всем сотрудникам прежде всего желаю здоровья. Ну и хороших зарплат. Хочется верить, что когда-нибудь наше правительство всем медицинским работникам будет платить так, как платило врачам ковидных центров. Это очень важно. Я считаю, что люди должны жить хорошо.

Врачи и медперсонал считаются людьми, которые занимаются интеллигентной профессией. Они должны иметь машины, они должны хорошо учить детей, они должны иметь современные компьютеры. Они не должны жить в общежитиях, а иметь собственные квартиры.

Высокий уровень инфляции влияет на цены, все дорожает. Особенно выросла стоимость квартир. Теперь уже очень сложно купить жилье в ипотеку. Как сейчас быть врачам и сестрам, у которых нет своей квартиры? Я требую от них полной отдачи своей работе и очень хочу, чтобы они получали за это достойные деньги здесь, в Краснодаре. А не уезжали для этого в Москву, где предлагают огромные зарплаты, особенно анестезиологам-реаниматологам.