Стало известно, когда откроется «Японский сад» в парке Галицкого

Фото: t.me/prostoevgeny

В Краснодаре в скором времени можно будет прогуляться по самому крупнейшему в мире за пределами Японии японскому саду. Невероятной красоты пейзажи создают в новой очереди парка «Краснодар».

Фото: t.me/prostoevgeny

Сергей Галицкий, который является вдохновителем и спонсором, воспроизведения атмосферы Страны восходящего солнца в кубанской столице России, сам лично следит за стройкой. Его практически каждую неделю видят посетители парка, прогуливающимся по различным локациям одной из лучших зон отдыха страны.

Фото: t.me/prostoevgeny

Краснодарцы пока могут наблюдать зарождение масштабного шедевра, утопающего в зелени, только по фотографиям. Снимки с коптера регулярно публикует местный фотограф Евгений Таранжин. За несколько месяцев «летописи» новой зоны можно отследить кардинальные изменения: как пустырь с земляными холмами превратился в роскошный оазис (это выглядит именно так на фоне других локаций парка, где практически нет тени и воды. – Авт.) с озерами и водопадами, окруженными плотно засаженными деревьями и кустарниками.

Фото: t.me/prostoevgeny

Местным жителям уже не терпится прогуляться по новой очереди парка Галицкого и рассмотреть все ее прелести. Пока вход на территорию закрыт. «Комсомольская правда» - Кубань» выяснила, когда же планируют открыть «Японский сад».

Фото: t.me/prostoevgeny

- Дело в том, что работы на время были заморожены в конце февраля, потом снова возобновились. Но несмотря на опасения по срокам завершения строительно-монтажных работ, ориентировочный срок открытия новой очереди - сентябрь. Есть нюансы по стройке, поэтому назвать более точно дату пока нет возможности. Ранее были озвучены сроки начиная с конца лета до конца года. Но все решает шеф (Сергей Николаевич Галицкий. – Авт.). Зная Сергея Николаевича, могу предположить, что первая версия – сентябрь – все-таки более близка к чаяниям собственника. А все остальное - зависит от реалий, - прокомментировал «КП» - Кубань» источник, вхожий в окружение бизнесмена.

Фото: t.me/prostoevgeny

Сейчас в «Японском саду» озеленители уже наполняют озера растениями. Можно увидеть на снимках с высоты птичьего полета в водоемах листья водяной Лилии.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что парк украсят сад камней и различные хвойные, лиственные деревья, в том числе и экзоты, привезенные из других стран.

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