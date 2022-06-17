Бронзовые иглы, амфоры, монеты: Археологи рассказали, что таили в себе шесть древних курганов вблизи порта Тамань

Таманский полуостров по-прежнему хранит тысячи тайн

Cвыше семи гектаров территории, где находятся древние поселения, а также шесть курганов III - IV вв. до нашей эры в районе мыса Панагия предстоит исследовать археологам в новом полевом сезоне.

Работы проводят несколько десятков специалистов компании «Ирида» – археологического подразделения ОТЭКО, оператора терминалов в порту Тамань. Эксперты и рассказали, какие тайны и экспонаты им удалось добыть при раскопках.

- Ценные находки встречаются часто. Например, в 2019 году при исследовании грунтового могильника вблизи поселка Волна в одном из захоронений археологи нашли остатки воинского чешуйчатого шлема. По мнению ученых, его конструкция не имеет аналогов ни в России, ни в Европе. Сегодня увидеть древний артефакт может любой посетитель Археологического музея Таманского музейного комплекса на улице Карла Маркса, - отметили специалисты.

Кроме этого, археологи рассказали, что среди часто встречающихся находок – бронзовые иглы, амфоры, ножи, монеты и другие предметы быта жителей древних поселений.

Все обнаруженные экспонаты, которые представляют культурно-историческую ценность, перейдут на хранение музеям Краснодарского края и других регионов Юга России.

Раскопки в порту Тамань и на прилегающих территориях ведутся уже несколько лет. Благодаря работе археологов сотни уникальных экспонатов античного и средневекового периода пополнили коллекции музеев Краснодара, Ростовской области, Темрюка, а также Таманского музейного комплекса.

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