Запатентовали изобретения: Одаренные брат и сестра получили премию администрации Кубани

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Администрация Краснодарского края отметила двоих школьников премией. Причем оба – из одной семьи. Брат и сестра Леонид и Наталья Сидоровы живут в Ейском районе. Они очень смышленые и трудолюбивые дети, во всем друг другу помогают. Даже разработки у них совместные.

- Наталия - выпускница ейской гимназии №14, а Леонид закончил 9-й класс. В своем юном возрасте они уже являются правообладателями и авторами двух запатентованных изобретений в России. Брат с сестрой решили прикладную математическую задачу и описали методику, которая принята как эталонная на восьми предприятиях, расположенных в пяти регионах страны, - рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Только в этом учебном году брат и сестра Сидоровы заняли первые места в десятках всероссийских конкурсов и олимпиадах. Они ездили Москву, Томск, Омск и Казань. Представляют свои работы по различным предметам, в том числе физике, географии, экономики, экологии, математики, химии, истории, технологии.

Также Наталия и Леонид активные спортсмены. Старшая сестра имеет золотой знак ГТО, а брат – второй взрослый разряд по ракетомодельному спорту.

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