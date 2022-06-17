Схватили за руки и оттащили от края. Полицейские на Кубани спасли мужчину от падения с крыши

Полицейские вовремя прибыли на место и помогли мужчине Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани полицейские спасли мужчину от падения с крыши. Сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в Ейске. Обеспокоенная женщина позвонила в полицию и сообщила о том, что по улице Энгельса нужна помощь мужчине. Мужчина находился на краю крыши пятиэтажки и едва не сорвался с 15-метровой высоты.

Тогда на место экстренно выехали подполковник полиции Дмитрий Заярный и капитан полиции Виталий Джинковский. Прибыв, сотрудники быстро поднялись на многоэтажку и помогли мужчине – они схватили его за руки и оттащили от края.

Как выяснилось, опасность грозила 29-летнему приезжему из Кемеровской области. Полицейские помогли ему спуститься для оказания помощи.

- Мужчину передали врачам и доставили в больницу, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, как в Краснодаре полицейские помогли беременной женщине быстрее добраться до роддома. Семья понимала, что вовремя добраться до больницы они не смогут из-за пробок. Тогда на помощь пришли сотрудники органов, которые доставили роженицу – сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо.