18 парков и скверов. Какие зеленые зоны обновят в Краснодарском крае

Местные жители и туристы всегда находятся в поисках теневой зоны.
Фото: Елена КРИВЯКИНА
На Кубани летом особенно жарко. Местные жители и туристы всегда находятся в поисках тени. Зеленых зон в крае немало, вот только не все они облагорожены. Потому в Краснодарском крае дополнительно выделили 530 млн рублей на благоустройство парков и скверов. С апреля 2022 года финансирование национальных проектов на Кубани увеличилось почти на 9 млрд рублей. Из краевого бюджета направили 8 млрд рублей, а из федерального - 1 млрд рублей.
- 532 миллиона рублей направят на благоустройство 17 общественных территорий и одного двора, что находятся в 15 районах края, - заявил вице-губернатор края Александр Трембицкий.
«КП» - Кубань» выяснила, какие зеленые зоны обновят в Краснодарском крае.
КОНКРЕТНО
- В кубанской столице свой облик изменит сквер “Изумрудный”.
- В Армавире благоустроят сквер в Северном микрорайоне “Новая школа”.
- Бульвар на улице Ленина озеленят в Апшеронске.
- В Белореченске местные жители заметят изменения в сквере Афганцев.
- В станице Каневской приняли решение дополнительно благоустроить два сквера: на улице Газовиков и на улице Октябрьской.
- Изменениям подвергнется парк станицы Бжедуховской Белореченского района.
- Обновят и территорию по улице Советской в хуторе Привольный Кавказского района.
КСТАТИ
Помимо пяти вышеперечисленных зеленых зон дополнительно благоустроят:
- Парк 80-летия образования Краснодарского края в станице Платнировской Кореновском района;
- Бульвар имени Бредихина на улице Луначарского в Крымске;
- Территорию по улице Жлобы в станице Новопетровской Павловского района;
- Территорию между улицами Ленина, Октябрьской, Школьной и Комсомольской в станице Бородинской Приморско-Ахтарского района;
- Улицу Набережную от Ковтюха до Комсомольской в Славянске-на-Кубани;
- Прилегающую территорию Голубицкого культурно-социального центра в Темрюкском районе;
- Городской пляж на улице Кузнечной в Тимашевске;
- Дворовые территории Незаймановского сельского поселения на улице Школьной в Тимашевском районе;
- Общественную территорию на улице Агаркова от Ободовского до Красной в Усть-Лабинске;
- Общественную территорию на улице Первомайской в станице Старощербиновской.