18 парков и скверов. Какие зеленые зоны обновят в Краснодарском крае

Местные жители и туристы всегда находятся в поисках теневой зоны. Фото: Елена КРИВЯКИНА

На Кубани летом особенно жарко. Местные жители и туристы всегда находятся в поисках тени. Зеленых зон в крае немало, вот только не все они облагорожены. Потому в Краснодарском крае дополнительно выделили 530 млн рублей на благоустройство парков и скверов. С апреля 2022 года финансирование национальных проектов на Кубани увеличилось почти на 9 млрд рублей. Из краевого бюджета направили 8 млрд рублей, а из федерального - 1 млрд рублей.

- 532 миллиона рублей направят на благоустройство 17 общественных территорий и одного двора, что находятся в 15 районах края, - заявил вице-губернатор края Александр Трембицкий.

«КП» - Кубань» выяснила, какие зеленые зоны обновят в Краснодарском крае.

КОНКРЕТНО

- В кубанской столице свой облик изменит сквер “Изумрудный”.

- В Армавире благоустроят сквер в Северном микрорайоне “Новая школа”.

- Бульвар на улице Ленина озеленят в Апшеронске.

- В Белореченске местные жители заметят изменения в сквере Афганцев.

- В станице Каневской приняли решение дополнительно благоустроить два сквера: на улице Газовиков и на улице Октябрьской.

- Изменениям подвергнется парк станицы Бжедуховской Белореченского района.

- Обновят и территорию по улице Советской в хуторе Привольный Кавказского района.

КСТАТИ

Помимо пяти вышеперечисленных зеленых зон дополнительно благоустроят:

- Парк 80-летия образования Краснодарского края в станице Платнировской Кореновском района;

- Бульвар имени Бредихина на улице Луначарского в Крымске;

- Территорию по улице Жлобы в станице Новопетровской Павловского района;

- Территорию между улицами Ленина, Октябрьской, Школьной и Комсомольской в станице Бородинской Приморско-Ахтарского района;

- Улицу Набережную от Ковтюха до Комсомольской в Славянске-на-Кубани;

- Прилегающую территорию Голубицкого культурно-социального центра в Темрюкском районе;

- Городской пляж на улице Кузнечной в Тимашевске;

- Дворовые территории Незаймановского сельского поселения на улице Школьной в Тимашевском районе;

- Общественную территорию на улице Агаркова от Ободовского до Красной в Усть-Лабинске;

- Общественную территорию на улице Первомайской в станице Старощербиновской.